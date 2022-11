VODITELJ OSTAO BEZ TEKSTA ZBOG MARINE: Pitao je koliko je iznosio najveći bakšiš, ona šokirala - "Nije meni loše, a?"

Marina Visković gostovala u emisiji Ognjena Amidžića i otkrila koliko je najviše para odnela sa neke svirke

Marina Visković sinoć je gostovala u emisiji "Ami Dži šou", gde je otkrila i detalje o sebi koju javnost do sada nije znala, kao i to koliko je najviše dobila bakšiša do sada.