KRISTIJAN MI JE PRIJE MNOGO GODINA POMOGAO! Učesnica Zadruge mu se SADA ODUŽILA - "Tada nije znao ko sam!"

Marina Popović otkrila nepoznatu situaciju koju je doživjela sa Kristijanom Golubovićem.

Izvor: YouTube/Zadruga Offical/printscreen

Nakon prvog izbačenog iz Zadruge 6, za ovonededeljnog vođu postavljena je Marina Popović. Učesnica rijalitja sada ima zadatak da raspodeli budžete, a pilikom podjele iznela je mišljenje o svojim cimerma.

Ipak, sve je iznenadila priča o Kristijanu Goluboviću za koju niko nije znao. Kako je objasnila, njemu je odlučila da da veliki budžet, budući da joj je prije mnogo godina pomogao.

"Razmišljala sam kako da podijelim budžet da imamo svi i da jedemo i zbog cigareta. Krenuću podjelu od Kristijana, njemu dajem veliki hudžet jer je moje neko razmišljanje kad sam došla kao novi zadrugar bio je ljubzan prema meni", započela je.

"On je čovjek koji je prije mnogo godina meni u jednoj situaciji pomogao, a nije znao ko sam. Sviđa mi se što govori istinu. njegove priče su jako interesantne i drago mi je što utiče na mlade generacije. On je dobio mali budžet. Zadrugari kao što su Mića, Zorica i Miki, hvala vam zaista što ste me prihvatili. Ono što mi novi nemamo i ne znamo, ljudi su tu da pomognu", rekla je Marina.