OBEZBEĐENJE DRŽALO KRISTIJANA, KARAMBOL U BIJELOJ KUĆI Golubović kao furija krenuo na Branka, jedva ga ZAUSTAVILI

U toku je porodični sastanak, zadrugari biraju ko je po nihovom mišljenju najbolji, a ko najgori učesnik, a onda je došlo do svađe između Kristijana Golubovića i Branka Gregova.

- Glumica mi izgleda kao da se nije snašla, ona se izgubila u ovom krdu, ali to je reakcija mnogo normalnije osobe od nas. Međutim, ovdje ima mnogo ljudi, koji su poslije par dana rekli da žele da idu kući. Mene je jako razočarao Robert, on je iskazao da ne želi da bude ovdje. Jutros sam opet prao vaše bunde i izlučevine po zidovima, a ja poslije, koji imam Versaće kupatilo, se brinem o tome, ali je to snalaženje, što ja radim. 95% vas, nema ličnu higijenu, po tome se gleda odlika snalažljivosti u jednom obliku. Jovana i rukometaš su malo ćutljiviji - rekao je Kristijan.