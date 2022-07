KAKO JE ZORAN MARJANOVIĆ UPOZNAO JELENU! Osuđen je za ženino UBISTVO, a ovako je govorio: "U snu se privijala uz mene"

Zoran Marjanović osuđen je na 40 godina zbog ubistva supruge Jelene Marjanović.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović/Privatna arhiva

Pjevačica Jelena Marjanović ubijena je prije šest godina, tačnije 2. aprila 2016. godine na nasipu Crvenka u Borči, a Viši sud u Beogradu donio je presudu kojom je prvostepeno osudio optuženog Zorana Marjanovića za ubistvo supruge. Zoran Marjanović se trenutno nalazi u Centralnom zatvoru odakle je nedavno poručio da se i dalje drži i da će na sve moguće načine da pokuša da dokaže svoju nevinost.

Jednom prilikom Zoran je ispričao kako su se njegova supruga i on upoznali. Njih dvoje su u braku proveli više od 5 godina.

"Jelena i ja smo zajedno od 2002. ili 2003. godine, a u braku smo nešto više od pet godina. U muzičkom studiju smo se upoznali, ona je došla da radimo aranžmane, pjesme za njen novi projekat, bila je izuzetno talentovan pjevač. To je bila ljubav na prvi pogled", rekao je Zoran 2017. godine.

On je tada rekao kako ga je Jelena osvojila svojim plemenitom ličnošću i skromnošću.

Izvor: Kurir/Printscreen/Zorana Jevtić

"Jelena me je osvojila svojom čistotom, emocijama, time što je bila nesebična. Kada se Jana rodila, često mi je govorila: 'Ja sam kao tvoje treće dijete'. Zato što je ona bila djetinjasta, ja sam je negovao, čuvao, pazio, usmjeravao, jer sam pet godina stariji od nje. Moj sin Uroš je nju kao majku prihvatio. Jelena nije pravila nikakvu razliku između njega i Jane. Uroš uči za kuvara. On kad ustane, ona mu pegla uniformu kada ide na praksu. Radovala se svakom njegovom uspjehu, svemu. Jednostavno, ta njena emocija nije mogla da se prikrije nikako i to su svi mogli da vide", rekao je Zoran tad.

"Oboje smo skromni, bez pretjeranih ambicija, ne pridajemo važnost materijalnom svijetu. Vezani smo za porodicu, za kuću. Vrlo malo smo izlazili, samo kada su njeni nastupi. Bukvalno u svemu smo bili zajedno. Reći ću vam i ovo. Išli smo zajedno na more, dva puta. Ona nikada prije toga nije bila na moru", pričao je Marjanović nekad.

Vidi opis KAKO JE ZORAN MARJANOVIĆ UPOZNAO JELENU! Osuđen je za ženino UBISTVO, a ovako je govorio: "U snu se privijala uz mene" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Zorana Jevtić Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Kurir/Zorana Jevtić Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Kurir/Zorana Jevtić Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Kurir/Zorana Jevtić Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Kurir/Zorana Jevtić Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Kurir/Zorana Jevtić Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Kurir/Zorana Jevtić Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Kurir/Zorana Jevtić Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Kurir/Zorana Jevtić Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Kurir/Zorana Jevtić Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Kurir/Zorana Jevtić Br. slika: 11 11 / 11

"Uvijek je pitanje zašto se loše stvari dešavaju dobrim ljudima, i obrnuto. Ja sa njenom slikom spavam i ona je sa mnom ovdje. Bili smo veoma vezani. Čak i kada spavamo, a ona osjeti da sam ja na drugoj stani, ona se u snu okreće i privije se uz mene", kroz suze je tada pričao Zoran.