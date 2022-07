Porodica, kao i sam Zoran, nisu verovali da je njegov brat mrtvorođen, već da je ukraden!

Zoran Marjanović (44), koji je prošlog petka osuđen na 40 godina zbog ubistva svoje supruge Jelene 2. aprila 2016. na nasipu Crvenka u Borči, od samog zločina privlačio je pažnju bizarnim izjavama i tajnama, a pre nekoliko godina on je za Kurir otkrio da je imao brata blizanca, za koga je porodica verovala da je ukraden po rođenju.

Ovu priču u javnost je izneo Zoranov pokojni otac Vladimir, a na nju se nadovezao i Zoran kada je 1990. godine govorio za Treće oko.

Dva srca

"Moja supruga je nosila blizance. Na prvom ultrazvuku su se čula dva otkucaja. Međutim, posle porođaja su nam saopštili da je Zoranov brat blizanac došao na svet, navodno, kao mrtvorođeno dete. I dan danas sumnjamo da nam je drugo dete ukradeno posle porođaja, baš kao i brojnim porodicama koje su iskusile krađu beba. Verujemo da je on živ i zdrav na nekom drugom kraju sveta, ali to nismo uspeli da dokažemo", ispričao je ranije Vladimir Marjanović.

Zoran se složio sa ocem, pa je u intervjuu za Treće oko progovorio o tome i izneo šokantne tvrdnje. "Moj brat je živ, nalazi se daleko, preko okeana. Kuće su tamo nalik na one u Banatu i mi moramo stupiti u kontakt. Ja ću mu telepatski preneti broj telefona i on će se javiti kad mu budu dozvolili", ispričao je tada Zoran koji je imao samo 10 godina. On je tvrdio da je njegovoj majci Zorici nakon porođaja pokazano telo druge bebe, dok je njegovog brata živog i zdravog otela i prodala babica, koja, navodno, odavno ne radi u porodilištu u kojem je on rođen.

U Zoranovu priču poverovali su svi članovi njegove porodice, a među njima i Vladimir koji je tada istakao:

"Toliko puta je bio u pravu kada mu niko nije verovao. Verujem njegovom instiktu. Daću sve od sebe da nađem drugog sina." Zoran Marjanović je i sam u decembru 2017. godine o svom izgubljenom bratu blizancu pričao za Kurir. On je tada potvrdio da je njegova majka radila kao saradnik Trećeg oka, te da je on dao izjavu, ali se ne seća šta je pričao.

Astralna putovanja

"Što se brata tiče i dalje postoji sumnja da je zaista negde živ. Tu priču otvorilo je saznanje u javnosti da su se u to vreme bebe krale roditeljima i prodavale", objasnio je tada Zoran za Kurir. U šokantnom video snimku, osim o krađi brata blizanca, Zoran je govorio i o svojim astralnim putovanjima.

"Astralni svet to je grad mrtvih. Počeo sam da putujem od prvog razreda. Putovao sam u snu, kada zaspim. Onda odem do prvog nivoa astrala. Ima četiri negativna i sedam pozitivnih nivoa. Ja sam samo četiri prošao. Negativni su za ubice, a one što ne rade pozitivno. Sve je crno-belo. Tu su paćenici", govorio je desetogodišnji Zoran za Treće oko.