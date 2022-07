Pojavio se snimak sa slave Zorana i Jelene Marjanović koji je nastao samo četiri mjeseca prije ubistva. U njemu su otkriveni šokantni detalji!

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Facebook/Ivica Ajdarevic

Jelena Marjanović pjevačica “Granda” ubijena je prije šest godina, tačnije 2. aprila 2016. godine na nasipu Crvenka u Borči, a Zoran Marjanović prije tri dana je osuđen na 40 godina za ubistvo supruge. Neposredno posle otkrivanja njenog tijela na nasipu kod Borče na Fejsbuku se pojavio snimak sa slave Marjanovića koji je snimljen samo 4 mjeseca prije ubistva.

Na videu koji je objavio njihov kum, vidi se kako pjevačica služi goste dok kuma Vera i svekrva igraju. Međutim, na tom snimku jedan detalj posebno je privlači pažnju. Naime dok služi u jednom momentu joj se na Jeleninom licu se vidi poveća fleka nalik na modricu. Pjevačica Nada Topčagić koja je bila na slavi kod Marjanovića i pjevala, a na pitanje novinara da li je ona vidjela tu modricu i kako je nastala, rekla je tada “da je najvjerovatnije od rada na slavi”.

“Ne, Zoran je nije tukao. Ja sam bila na tvoj slavi i to do kraja i sve je bilo naj naj naj. A što se tiče Zorana, ja nikad nisam primijetila ni povišen ton. Da je ona imala neke probleme, rekla bi mi. A ne bi ona to ni trpjela. Vidjela sam ja tu modricu, ali mi nije palo na pamet, pa bila je to velika slava i puno rada je tu bilo”, izjavila je pjevačica tada za Kurir.