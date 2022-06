TANJA BOŠKOVIĆ NA IVICI SUZA ZBOG VODITELJA - "Ne osećam se dobro zbog vaših reči! Stidim se i SRAMOTA me je"

Jednu od najvećih glumačkih imena na prostoru bivše Jugoslavije Tanju Bošković voditelj je svojim rečima doveo je na ivicu suza.

Izvor: Youtube/RTV Marš HD Valjevo/screenshot

Tanju Bošković koja je već desetak godina u penziji i skromno živi voditelj jedne emisije doveo je na ivicu suza već na samom početku. On je spremio podužu, punu hvale najavu za Tanju Bošković koja je nju rastužila, a zatim je istakla i da ju je sramota te da se kaje zbog nekih svojih postupaka iz prošlosti.

"Moja današnja sagovornica je važila za jednu od najlepših i najprivlačnijih scenskih umetnica svih vremena na našim prostorima. U nju su bili zaljubljeni hiljade ljudi, a sama je umela reći da nije imala sreće u ljubavi. Gledao sam je kada sam imao 20, ona je imala 25 godina. Bila je gola, izgledala je kao boginja, izgledala je kao Afrodita ili kao Venera boginja lepote, čulne ljubavi, plodnosti", rekao je voditelj i dodao:

"Gledao sam je, ali je nisam video. Slušao sam je, ali je nisam čuo. Čuo sam je i video sam je, tek kada sam imao 30 godina, a ona 35. Tada je govorila o sebi i o svom ocu Velizaru i više nije bila Afrodita ili Venera, tada je bila boginja Atena ili Minerva boginja inteligencije i mudrosti".

"Verovatno čovek treba da bude veoma pobožan i veoma smeran da bi priznao kao što ona priznaje da je celog života činio greške i da je veoma često u svom životu bio uobražen, pust, prek, bezobrazan, ohol i gord. Moja sagovornica je proslavljena jugoslovenska i srpska glumica, primadona Pozorišta na Terazijama i Ateljea 212, ona je jaka žena sa stilom i stavom. Ona je starinskog kova, ali nije zastarela. Ona je neprilagodljiva i neprilagođena, nepredvidljiva, jedna, jedina Tanja Bošković", poručio je voditelj, a onda je kamera usnimila glumicu koja je ostala bez teksta i sa suzama u očima.

"Žao mi je, ako vas je moja najava pogodila. Nadam se da sam uspeo u njoj da sažmem sve ono što mislim ili sve ono što osećam o tome dok vas gledam u poslednjih čini mi se 40 i nešto godina", rekao je voditelj, a Tanja je na ivici suza odgovorila:

"Hvala za ove reči, ali ja se ne osećam dobro od njih. A evo i zašto.Vi ste ljubazni, preko svake mere ste ljubazni i ja ni to ne zaslužujem. Stidim se uglavnom za sve što nisam uradila ili što sam uradila ili što sam pogrešno uradila, što sam imala dobru nameru. Očigledno da vi o mom životu znate više, nego što znam sama. Imam jedan dar da zaboravljam sve ono što mi nije prijatno. A imam mnogo stvari, kao i u svakom životu koje sam učinila i imam dar i kajanja. Kajem se za sve što sam povredila ljude i preoštrih sudova koje sam izgovorila. Kajem se, sramota me. Praštajte ljudi, ali buntovnost iz mladosti ne mogu da poreknem. U Boga se uzdam da ću kako vreme bude teklo biti bolja od sebe", rekla je Tanja Bošković u emisiji "Govornica".

Tanja Bošković je jednom prilikom priznala i da se jako kaje jer je hodnicima pozorišta vijala i tukla balerine, jer nisu želele da vežbaju onoliko koliko je ona smatrala da bi trebalo.

"I dan-danas me je sramota zbog toga. Jako me je sramota. To nimalo nije simpatično, uopšte. To je bio bezobrazluk prve vrste sa moje strane. Ja sam nemoguća jedna osoba bila", navela je tada Tanja Bošković, a zatim se svima izvinila.

Glumica iz braka sa Dejanom Karaklajićem ima dvoje dece, sina Đorđa koji živi daleko od Srbije i ćerku Lanu koja je krenula majčinim stopama!

Ovo je zgodna Lana!