TANJA BOŠKOVIĆ ODLUČILA DA DONIRA ORGANE, PA IZNENADILA U EMISIJI: Zakazali smo, misle da su mnogo pametni kada prevare

Glumica je obrazložila zašto je donela ovakvu odluku.

Izvor: K1 televizija/ Printscreen

Glumica Tanja Bošković, jedno od najvećih glumačkih imena na prostoru bivše Jugoslavije, koja je već deset godina u penziji i živi skromno, javno je podržala je peticiju o transplantaciji organa "Donorstvo je herojstvo" i objasnila zašto je donela ovakvu odluku.

"Jako je plemenito kada shvatimo da onog časa kad krenemo na put ka Gospodu, tamo gde odlazimo organi nam neće više biti potrebni, a nekome mogu doneti život na ovoj zemlji. Dati, učiniti nešto za drugu osobu je osnovna stvar koju svi treba da uradimo", objasnila je Tanja Bošković u emisiji 'Uranak'.

Legendarna glumica je iznela svoj stav o današnjim vrednostima i naterala sve da se posle njenih reči dobro zamisle.

"Ova civilizacija je ponudila 'ja' kao početak, sredinu i kraj svega, a to nije dobro. Dozvoljene su laži, manipulacije, čak je to prihvatljivo ponašanje ljudi i pojedini smatraju da su mnogo pametni kada nekoga prevare. Zakazali smo kao roditelji, nismo našoj deci uspeli da prenesemo smisao našeg postojanja, a to je da ljubimo svoga bližnjega i učinimo ovaj svet boljim. Čovek sebi mora da postavi moralno pitanje: Šta mogu da učinim za drugog i kada ništa ne mogu za sebe", poručila je Tanja Bošković za K1 televiziju.

Izvor: K1 televizija/ Printscreen

Tanja ima 68 godina i i dalje neguje isključivo prirodnu lepotu, a znamo da je oduvek važila za jednu od najlepših glumica. Kako i sama kaže, voli lepotu i ceo život joj služi.

"Ove bore koje imam, sve sam zaradila najvećom radošću. Umem da starim, naša tela su propadljiva. Prezirem žene koje, ubrizgavajući otrove u svoja lica, misle da će njihove oči biti manje ranjive. Džaba vam silikoni, koga ćete uveriti, sebe u ogledalu, šta? Da niste imali ozbiljan i dubok život te da niste nikome ništa podarili, nego šta?", rekla je nedavno za 24sedam.

