DŽABA VAM SILIKONI, OVE BORE SAM ZARADILA NAJVEĆOM RADOŠĆU! Tanja Bošković prezire žene koje ubrizgavaju OTROVE u lice!

Jedna od naših najpopularnijih glumica, Tanja Bošković progovorila je o ženskoj lepoti, ali i o silikonima i estetskim intervencijama.

Izvor: YouTube/RTS Zabava - Zvanični kanal

Tanja (68) je istakla da voli lepotu, ali smatra da je bitno da lepota bude prirodna, pa se tom prilikom dotakla i teme koja je sve popularnija - estetskih korekcija.

"Čovek odrasta etički i estetički. Ne posvećujem previše vremena ako se to posmatra kao nega. Uopšte ne spadam u te žene. S druge strane, volim da plivam, uglavnom hodam, i to kroz život, izbegavam vožnju automobilom, volim da se družim s ljudima, imam dugogodišnja prijateljstva. Mislim da to čini zdravlje, a negovati zdravlje je naša obaveza. Ako govorite o fizičkim stvarima, volim lepotu i celi život joj služim. Kreme i šamponi su manje bitni. Užasno me nerviraju reklame koje obećavaju sreću koja dolazi spolja", rekla je glumica i dodala:

"Sreća se neguje drugačije. Toj nezi posvećujem vreme. Ove bore koje imam, sve sam zaradila najvećom radošću. Umem da starim, naša tela su propadljiva. Prezirem žene koje, ubrizgavajući otrove u svoja lica, misle da će njihove oči biti manje ranjive. Džaba vam silikoni, koga ćete uveriti, sebe u ogledalu, šta? Da niste imali ozbiljan i dubok život te da niste nikome ništa podarili, nego šta?".

Glumica je poslednjih desetak godina u penziji, a nedavno je pred kamerama otkrila kakva život sada vodi.