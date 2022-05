MUŽA UHVATILA NA DELU, PA LJUBAVNICU BACILA SA SPLAVA! Šok ispovest Zorice Marković - "Otišla bih na DOŽIVOTNU!"

Zorica Marković otkrila kako se obračunala sa bivšim mužem i njegovom ljubavnicom.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Zorica Markocić, koja je nedvno govorila o pretnjama koje je dobijala nakon rijalitija, gostovala je u emisiji "Sceniranje" na Kurir televiziji i govorila o preljubama koje je doživela.

Pevačica ne krije da ju je nekoliko muževa prevarilo, a sada je otkrila i kako se sa njima tada obračunala.

"Bila je promocija 'Mirno spavaj, nano', puca sve. Ja tad dijamantsku ploču izdavala. Ne mogu da kažem da ga ne volim, ali ne mogu da mu oprostim. Tada su sedeli po nekim kafanama i to je bilo skupljanje. Završila se promocija, cveće, pokloni, odlazim kući, a đavo mi ne da mira", započela je.

"Nemir mi neki, gledam ja i reši, se da odem da vidim što ga nema. Upalim auto i dolazim, a on sa nekom plavušom, pijan ko letva, filmski se ljube. I ja priđem i njega po ramenu, pitam ga šta radi to i kažem mu da treba kući, jer ima dete. A ona meni kaže: 'pa šta ima veze, nek spava dete!' Da mi ti spomeneš dete, k*rvetino, i lepo je uhvatim pa preko ogradice od splava u reku. Skoči neko od bezbeđenja i izvdiše je, inače bih ja otišla na doživotnu. Tad sam bacila burmu... On je posle živeo sa njom, imali su i dete, da bi ga ona ostavila posle. Dođe đavo po svoje", kaže Zorica.

Poslušajte celu priču: