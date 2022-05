ONA SJELA NA "RAKETU" I BIJE LI BIJE! Era i Zorica o VRELOJ AKCIJI USRED NASTUPA,pjevači zgranuti ponašanjem na slavlju!

Zorica Marković i Era Ojdanić komentarisali Viki i Marka koji su usred slavlja imali žestoku akciju u Zadruzi.

Izvor: Instagram/heavycur_zadruga

Povodom venčanja Dalile i Filipa Cara, odnosno Dejana i Aleksandre, u Zadrugu su prethodnog dana ušli pjevači i nekadašnji rijaliti učesnici Era Ojdanić i Zorica Marković sa zadakom da uvesele proslavu.

Ipak, na veselju desilo se nešto krajnje sramotno, a scena u kojoj Viki i Maro Osmakčić tresli krevet dok im je Era pjevao pred još i okupljenim ukućanima, zgrozila je sve.

Svoje gađenje ponašanjem rijaliti igrača nisu krili ni Zorica ni Era.

"Ne znam ko me je osudio, ali me zabole ku*ac. Ako je neko vidio, krstila sam se kada sam ih vidjela u krevetu. Ja sam tamo došla da radim, a oni se je*u. Zgranula sam se. Zato sam i legla pored njih da ih poprskam vodom, da im budem bliža. To je krajnje nepristojno, nisu nikoga ispoštovali, posebno pjevače, pa sam reagovala. U sred bijelog dana to rade, dok mi pjevamo, pravimo štimung, gledaju ih milioni ljudi, a oni se krkače", rekla je Zorica.

Potom se oglasio i Era koji je istakao da ništa slično nije doživio za svojih 55 godina karijere.

"Negdje na polovini žurke zovu me Matora, Zorica i Ša i pokazuju prema vratima. Nisam imao pojma o čemu se radi, prišao sam i oni me gurnuše tamo. Ja bacim pogled lijevo, kad ono dvoje pod jorganom, samo rade. Vidim da je se*s u toku, ali ne znam ko su. Čujem nju malo vrišti, ispod nje tetovirana ruka. Pjevam i dalje, uhvatim da vidim kome pjevam, kad ona se popela i sjela na raketu i bije li bije", kaže Era i dodaje da je bio šokiran.

"Bio sam malo zatečen i prvi put u svojoj karijeri sam tako nešto doživio posle 55 godina na estradi, da zabavljam dvoje mladih ljudi koji vode ljubav", kaže on.

Ovako je to izgledalo: