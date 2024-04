Goran Ivanišević stao je u odbranu Novaka Đokovića i uvјeren je da će srpski teniser tek da zablista.

Nema potrebe da se pale alarmi, Novak Đoković zna šta radi i njegovi ciljevi su jasni. Ovom rečenicom Goran Ivanišević stavio je tačku na bilo kakve priče o padu forme srpskog igrača, o porazima, problemima... Ako ga neko dobro poznaje onda je to čovjek koji je sa njim osvojio 12 grend slem titula.

"Fino mi je sad. Bez stresa, opušteno, sve je super. Nije meni to bilo stresno, da se ne misli. Bio sam trener najboljeg tenisera na svijetu, jednog od najvećih sportista svih vremena. Ko ne zna da se nosi sa stresom, ne treba da radi takve stvari", počeo je Ivanišević.

Srbin je nedavno u Madridu proglašen za najboljeg sportistu svijeta usljed svega urađenog u 2023. godini. "Pozvao me na Laureus nagradu, nažalost nisam mogao da dođem. Žao mi je, imao sam nešto što nisam mogao da odložim. Tri grend slema, jedan balon, jedan poen falio je da osvoji sva četiri slema."

Pričao je ponovo o njihovom rastanku "Lijepo je bilo, bili smo u Indijan Velsu na jednom mjestu, sjeli smo, lijepo popričali. Pet teških godina, svašta se dešavalo, svakakve gluposti, korona... Na kraju dana mi je drago što sam otišao u Ameriku i što smo pričali. Rekao sam mu sve, on je meni rekao šta je imao. Uvijek ćemo biti prijatelji, tako smo se rastali. Kada god se vidimo, šta god treba, tu sam."

Goran Ivanišević o rastanku sa Novakom Đokovićem

Novak u 2024. godini još uvijek nije osvojio nijedan turnir pa je jedno od pitanja bilo i da li je vrijeme da se upali alarm zbog toga.

"Vi volite te alarme da palite, to se pali samo kada je neka oluja. Ni 2022. godine nije uzeo do Rima, pa se ništa nije dogodilo. Navikao je Novak sve na titule, čim je polufinale ili finale, ide 'ajme majko, katastrofa. Ništa se ne događa. U Melburnu je odigrao loš meč protiv Sinera i nije sramota izgubiti od njega. U Monte Karlu smo videli da je bolji. Cilj njegov se zna, Rolan Garos, Vimbldon, Olimpijske igre."

Vjeruje da će da osvoji još slemova. "Kada kreneš da brojiš do 24 slema, jezik se zapetlja i još nije kraj. Nije još rekao svoje posljednje riječi. Imamo dva tenisera koji su pet-šest koraka ispred ostalih, Siner i Alkaraz, ja ih zovem velika četvorka, njih dvojica, uz Novaka i Medvedeva. Kada Đoković ode, tu su Karlos i Janik. Ima mladih koji nisu konstantni, prave par dobrih rezultata, pa ih nema."

Prokomentarisao je i povratak Rafaela Nadala koji je potvrdio da mu je ovo posljednja sezona u karijeri. "Nadalova karijera ide ka kraju, faliće sigurno. Ta energija koju ima, to je neverovatno, koliko se bori, da se vrati, da igra na Rolan Garosu. Ako bude spreman, što mu iskreno želim, da će biti neugodan u Parizu. Niko tamo ne želi da igra na tri dobijena seta, na njegovom terenu. Federera nema, on odlazi. Dinosaurus Novak se drži. Igraće još, nije imao velike povrede, može još dve-tri godine da igra, samo je važno da li ima motivaciju za to."

Kratko je pričao i o ponudama koje je dobio. "Bilo je pet ponuda, četiri iz ATP, jedan iz WTA, zahvalio sam se pristojno i rekao da se čujemo u septembru"

Za kraj je otkrio kakve planove ima i da će ići na Evropsko prvenstvo u fudbalu. "Polako, nemam plan, odmaraću se do septembra. Onda kada dođe to, kada se malo slegne, smiri, vidjeću šta će biti. Luna je dio novog UNIQA projekta i ja sam tu za bilo kakav savjet. Mi smo u istoj menadžerskoj agenciji i svaka pomoć u budućnosti, vrlo rado, tu sam. Pred njom je velika karijera, neće joj biti lako, imala je tu Anu Ivanović i Jelenu Janković, koje su bile prve na svetu, može samo da ih stigne, mada može više slemova da osvoji", zaključio je Ivanišević.