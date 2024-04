Rusija nikada nije planirala da napadne zemlje NATO-a, izjavio je danas ruski ministar odbrane Sergej Šojgu.

Izvor: kremlin.ru

Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu izjavio je na sastanku ministara odbrane država članica Organizacije za saradnju (ŠOS), održanom u kazahstanskoj prijestonici Astani, da Rusija nikada nije prijetila i željela da napdne NATO, jer kako kaže, "nema ni geopolitičke ni vojne interese" u napadu na zemlje alijanse.

Optužio je zapadne savjetnike da pripremaju ukrajinske sabotažne napade na ruski teritorijum, upozorio na moguće "katastrofalne posljedice" koje bi mogle proizaći iz granatiranja nuklearne elektrane Zaporozhje od strane Kijeva i ponovio da će svi ciljevi specijalne vojne operacije biti ostvareni.

Vašington je izazvao sukob u Ukrajini i sada čini napore da ga pogorša, smatra ministar.

"SAD su prvo izazvale sukob u Ukrajini i sada preduzimaju svjesne napore da ga produže. Gotovo svakodnevno, uz prikrivenu saglasnost Zapada, Kijev koristi oružje koje dobija od Zapada kako bi naneo štetu civilnoj infrastrukturi Ruske Federacije," rekao je Šojgu.

Kako prenosi agencija TASS, Šojgu je istakao da su Zapadni savjetnici direktno angažovani u planiranju ukrajinskih napada na ruski teritorij.

"Ruske oružane snage nastavljaju efikasno da sprovode specijalnu vojnu operaciju. Svi njeni ciljevi će biti ostvareni", rekao je.

Rusija nikada nije planirala napad na zemlje NATO i uvijek je ulagala "maksimalne napore da sačuva stratešku stabilnost i ravnotežu snaga u svijetu. Ruska Federacija nikada nije prijetila NATO. Nemamo ni geopolitičke ni vojne interese u napadu na zemlje bloka", rekao je ministar.

NATO, naprotiv, sve više se približava granicama Rusije, stvarajući prijetnje po bezbjednost Moskve, prenosi agencija TASS.

"Nismo mi došli do njih, već su oni došli do nas. To ponovo pokazuje da ne možemo vjerovati Zapadnjacima. Sada nas optužuju da ako Rusija nije zaustavljena u Ukrajini, navodno planiramo da napadnemo zemlje alijanse", rekao je Šojgu.

Rusija poziva sve strane u sukobu na Bliskom istoku "da pokažu uzdržanost i rade na riješavanju problema političkim i diplomatskim sredstvima". Zapad, kako kaže, pokazuje dvostruke standarde kada je u pitanju "ostvarivanje vitalnog prava na samoodbranu". Prema njegovim riječima, jedan od primjera je napad na zgradu iranskog konzulata u Damasku.

Vojna saradnja igra važnu ulogu u interakciji između članica Šangajske organizacije za saradnju, smatra ministar.

"Moramo proširiti geografiju i ciljeve zajedničkih vježbi, ojačati njihovo medijsko praćenje i poboljšati obuku jedinica koje su angažovane da učestvuju u njima. Spremni smo da dijelimo iskustvo i napredne metode borbenih operacija. Moramo zajednički da se suprotstavimo želji naših neprijatelja da unište dugo uspostavljene veze između zemalja članica Šangajske organizacije za saradnju", zaključio je Šojgu.