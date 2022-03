RAMPA! Bendovima će biti zabranjeno da na SVADBAMA PJEVAJU HITOVE Cece, Šabana, Dragane, Lukasa... PROPADE IM BAKŠIŠ

Hitovi najvećih muzičkih zvijezda kao što su Svetlana Ceca Ražnatović, Zdravko Čolić, Šaban Šaulić, Dragana Mirković, Aca Lukas, ali i mnogih drugih čije se pjesme pjevaju na privatnim proslavama, ubuduće neće moći da se izvode!

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić, Nikola Anđić

Kako saznaje Kurir, iz krugova bliskih nekim poznatim autorima muzike, oni su i ranije tražili da se donese posebna uredba kojom bi se regulisalo izvođenje njihovih kompozicija na raznim manifestacijima, s obzirom na to da od toga ništa nisu prihodovali. Sagovornici Kurira Živorad Žika Ajdačić iz Udruženja scenskih umjetnika, stručnjaka i saradnika u kulturi Srbije, Dragiša Golubović, predsjednik Saveza estradno-muzičkih umjetnika Srbije, i producent Saša Mirković kažu da su upoznati s tim i da su saglasni da se počne s takvom primjenom naplate autorskih i izvođačkih prava.

"Moj stav je uvijek bio jedinstven, sve što se radi s konca i konopca je loše. To više liči na rijaliti! Prije svega izgubljena je nit pravog stvaralaštva. Nema dobrih pjesama, kompozicija, dosta se radi korišćenjem drugih autora, bez odvajanja šta je autorsko pravo, a šta nije. E sad, što se toga tiče, radi se o tome da su lični autori došli do zaključka da mogu da zabrane izvođenje svojih djela. Ako se te pjesme izvode bilo gdje, oni se boduju i autor ima nadoknadu. Sokoj u svim mjestima ima svoje predstavnike i muzičari su dužni da prijave šta pjevaju. Ne treba autor da da saglasnost jer je to javno izvođenje. Zakonom ne može da se prati izvođenje djela u kafani. U Francuskoj ti si dužan da dostaviš melodiju i plaćaju se autorka prava" navodi Ajdačić, koji je i predsjednik Upravnog odbora organizacija za zaštitu prava izvođača.

Golubović kaže da nije za to da autori zabranjuju izvođenje svojih pjesama, ali insistira na tome da se moraju plaćati naknade udruženjima, čak i kad su u pitanju privatne proslave.

"Tu se radi o autorskim i srodnim pravima. Mi smatramo da treba da se izvode sve kompozicije, s tim što treba da se plaća naknada. Koliko se ja razumijem, trebalo bi ti muzičari da dostave Sokoju spisak pjesama koje će da izvode. Šef orkestra treba to da preda Sokoju i organizaciji PI (organizacija za prava izvođača)", naveo je on.

Saša Mirković kaže da je upućen u to da će uskoro biti donijet novi zakon kojim će se bliže regulisati ova oblast, odnosno da bendovi više neće moći da pjevaju pjesme velikih zvijezda i da zarađuju na tome, prenosi Kurir.

"Frka je svim pjevačima i bendovima koji nemaju svoj repertoar. Bili oni radni bendovi na svadbama i nekim proslavama, pa i pjevačima i bendovima koji nastupaju po diskotekama kako u Srbiji, tako i u dijaspori. Desi se, recimo, da Tropiko bend izvodi petnaest minuta svoje pjesme, ili neki pjevači iz "Granda" koji imaju jedan ili dva hita, a onda nastavljaju da pjevaju pjesme Ace Lukas, Cece, Miroslava Ilića, Dragane Mirković, Halida Bešlića, Marinka Rokvića, a da za to nemaju pravo. Zakon koji će uskoro stupiti na snagu nije povoljan po takozvane divlje muzičare, jer svi moraju da plaćaju autorska i izvođačka prava. Moj predlog je da se rješava sa porodicama preminulih pjevača ili autora ili producenata koji su upućeni u sve to. Moraju da traže saglasnost na kog se vode prava, mora da se uvede red u ovu oblast", zaključio je Mirković.

Prvi povukli potez - Balaševići i Cane zabranili "Grandu" izvođenje pesama

Među prvim je Zoran Kostić Cane, frontmen Partibrejkersa, zabranio da se njegove pjesme izvode u takmičenju "Zvezde Granda". O tome je pričao Đorđe David prije nekoliko mjeseci, rekavši da je šokiran njegovim postupkom. Isto je učinio i Mile Bas, i to znatno ranije. On je još prije nekoliko godina stavio zabranu da takmičari u "Zvezdama Granda" pjevaju pjesme Južnog vjetra, što se zasad poštuje, kako prenosi Kurir.

Nedavno se saznalo da je i porodica Balašević tražila da učesnici pomenutog šou-programa ne izvode djela pokojnog Đorđa Balaševića.