VOLIM NOVU SEBE, OVO SADA SAM JA! Jake riječi Dragane Mirković nakon razvoda

Dragana Mirković pronašla je novu snagu nakon razvoda od Tonija Bijelića.

Izvor: YouTube/AmiG Show, screenshot

Balkanska zvijezda Dragana Mirković pojavila se juče, 25. aprila, na Saboru narodne muzike, kao specijalni gost. Pjevačica je blistala u ciklama roze odijelu, koje joj savršeno pristaje. Dobrog raspoloženja joj nije manjkalo, a kako i ne bi kada je dobila "najveću nagradu koju jedan umjetnik može da dobije" - nagradu za nacionalnog estradnog muzičkog umetnika Srbije 2023. godine.

Pjevačica je nedavno bila na odmoru sa sinom Markom i ćerkom Manuelom, pa je otkrila kako su se proveli. "Sjajno je bilo, uvijek me obraduju nečim. Klinci su divni, iako nisu više klinci, ali ja to uvijek tako kažem (smijeh). Oni su odrasli ljudi, jako dobri i privrženi, pametni i normalni, zahvalna sam im na tome što su uvijek uz mene i što me toliko vole. Moram da kažem da su oboje preponosni na svoju majku, a to je moj najveći uspjeh koji mogu da dobijem", otkrila je Dragana, pa zatim prokomentarisala navode da je njen sin Marko postao estradni menadžer:

Izvor: Instagram/markobjlc/screenshot

"Pisalo se, ali to nije istina. Ne treba time da se bavi iako studira fakultet koji ima veze sa menadžmentom, ali mi puno pomaže. Zapisuje neke stvari da ih ja ne bih zaboravila. Mnogo je ozbiljan u svemu što radi", istakla je Dragana pa otkrila koliko joj je važna podrška naroda, pogotovo u ovako važnom trenutku.

"Dopada mi se ovo pitanje. Uvek govorim da imam najbolju publiku na svetu. Ovo sada sam ja, mnogo jača nego što sam mislila da mogu biti i svjesna sam sebe. Volim ovu novu sebe, da budem iskrena. To je zbog publike koja je uvijek izuzetno svjesna ko sam ja, mnogo više nego ja sama... Zbog publike sam mnogo puta prevazilazila brojne nevolje. Uvijek sam nasmijana i vesela, volim da imam ljude oko sebe! ", zaključila je Dragana za "GrandOnline".