DRAGANA MIRKOVIĆ OTKRILA ZAŠTO NJENA DECA NE DOLAZE U SRBIJU: Marko i Manuela idu u stranu školu - Tamo je njihov život!

Dragana Mirković o ćerki Manueli i sinu Marku

Izvor: Instagram/Dragana_Mirkovic

Poznata pevačica Dragana Mirković je svojevremeno progovorila o detaljima iz svog privatnoga život, te je je otkrila da je iskrenost u životu puno koštala, da plače zbog laži, kao i zašto njena deca ne dolaze često u Srbiju.

"Mnogo puta me je to koštalo, ali ja od toga ne odustajem. Uvek ću biti iskrena, posebno prema medijima, ali i prema svim ostalim ljudima u mom životu. Da promenim sebe, ne želim i mislim da me treba voleti ovakvu kakvu jesam i zaslužujem da me ljudi vole, između ostalog, i zbog te iskrenosti", rekla je ona i priznala da je u životu najviše povređuje nepravda, pa je onda istakla da često plače.

"Često plačem. Laži me dovedu do suza, a naročito one najgore, zlonamerne laži. Uvek se pitam čime sam ja to izazvala i zaslužila, to možda deluje detinjasto i naivno, ali bez obzira i uprkos svima, ja i dalje ne želim da se menjam", dodaje pevačica.

Na pitanje zbog čega njen sin Marko i ćerka Manuela ne dolaze često u našu zemlju, Dragana kaže:

"Moja deca su rođena u Austriji i tamo je ceo njihov život. Marko i Manuela ne vole da se eksponiraju, a ja poštujem njihovu želju. Njih dvoje se školuju u inostranstvu i tamo su svi njihovi prijatelji. Ipak, jako vole Srbiju".

Ovako izgleda dom Dragane Mirković u Austriji:

A, ovako rodna kuća u Kasidolu: