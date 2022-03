OSTALA JE RANA NA SRCU! Ksenija je pred smrt tražila HITAN razgovor s Draganom Mirković - Imala je nešto važno da kaže!

Pevačica Ksenija Pajčin tragično je nastradala 16. marta 2010. godine kada ju je u njenom stanu u Nikšićkoj ulici usmrtio dečko Filip Kapisoda, koji je potom izvršio samoubistvo.

Mnogobrojne njene kolege i prijatelji ni dan-danas ne mogu da se pomire sa smrću pevačice.

Dragana Mirković, otkrila je da je Ksenija tražila nekoliko dana pred smrt, da hitno razgovaraju. Nažalost nisu useple da uspostave kontakt, a pevačica sebi ne može da oprosti što nisu uspele bar da se čuju.

"To je bila jedna preslatka i najlepša devojčica. Imala je 15 godina kad je počela da sarađuje sa mnom, kada je počela da igra u grupi. Ja nikada nisam videla lepšu devojčicu", izjavilaje Dragana Mirković jednom prilikom i dodala:

"Dva dana pre nego što je tragično preminula imala je emisiju kod nas na televiziji. Tada je rekla mom voditelju: 'Molim te, reci Dragani da me pozove, imam nešto jako važno da joj kažem'. On mi nije rekao tog dana, nije mi rekao ni sutradan, kada me je nazvao, rekao mi je da smo je izgubili. Ja nikad neću saznati šta je važno imala da mi kaže. Ostalo mi je to kao da je nešto trebalo da uradim za nju, ne znam šta je bilo. To će mi ostati rana na srcu definitivno".

Aca Lukas je u autobiografskoj knjizi "Ovo sam ja" opisao detalje tajne veze koju je imao s Ksenijom Pajčin, te otkrio da su živeli zajedno, kao i kako je tadašnja njegova supruga saznala njegovom greškom za njihovu romansu.

