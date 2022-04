ZVEZDA GRANDA SE OGLASILA NAKON NAPUŠTANJA TAKMIČENJA! Anastasija svima poslala kratku i jasnu poruku!

Pevačica koja je nastupila kao kandidat u takmičenju "Zvezde Granda" Anastasija Ićurup iz mesta Melenci rešila je da odustane od daljeg takmičenja zbog uvreda koje joj je uputio žiri na račun odevanja.

Izvor: YouTube/Zvezde Granda

Anastasija i kadidatkinja sa kojom je bila u duelu obukle su provokativne odevne kombinacije koje se nisu dopale nekima od članova žirija, a posebno pevačici Ani Bekuti, koja je rekla da joj se "povraća" od ovakvih stajlinga, dok je Đorđe David pobesno i stao u njihovu odbranu.

Nakon Anastasijinog odustajanja od daljeg takmičenja oglasila se Marija Šerfović, a sada je na svom Instagramu poruku ostavila i takmičarka.

Ona je podelila Marijin snimak i napisala kratku poruku za sve svoje pratioce.

"Ako sam odustala od takmičenja, nisam od karijere! Moje vreme tek dolazi, uskoro vam poklanjam nešto novo", istakla je Anastasija Ićurup.

Bekuta je prva počela da komentariše stajlinge dve takmičarke.

"Ovo što vi radite, pogotovo ti Đorđe što ih teraš da se ovako oblače. Ovo je neprimerno, degutantno, odvratno i ja ću se isprovraćati sad", samo je deo onoga što je rekla Bekuta, a sa njom se složio kolega Dragan Stojković Bosanac, dok je Snežana Đurišić takođe dodala da su se obukle vulgarno.

Ipak, Šerifovićeva je odbranila takmičarke.

"Kolege jako je bezobrazno i nezgodno za doživeti i podnetiu udarac kao izvođač da ti bilo ko kaže povraća mi se zbog tebe, šta znači to?! Imam problem sa tim kako se izražavate, možda je to nekoga povredilo. Meni su godine i godine prolazile da dođem do statusa da me baš briga za takve reči i meni su to govorili da nisam za scenu. Ja sam došla u poziciju da mogu da kažem da me baš briga. Ne može Ana tako!", poručila je Marija u takmičenju "Zvezde Granda".