SKANDAL U GRANDU! NAPUSTILA TAKMIČENJE NAKON UVREDA ŽIRIJA! Marija Šerifović se odmah oglasila - Stojim iza svake riječi

Učesnica takmičenja "Zvezde Granda", Anastasija Ićurup riješila je da odustane od takmičenja, a ovim povodom se oglasila Marija Šerifović.

Anastasija Ićurup i njena koleginica našle su se na meti uvreda pojedinih članova žirija zbog provokativnih kostima koje su nosile u poslednjoj emitovanoj epizodi pomenutog takmičenja, nakon čega je ona odlučila da napusti takmičenje!

Marija Šerifović se ovim povodom oglasila na svom Instagarmu.

"Dobri ljudi, dobar dan. Elem, zatrpali ste mi DM, želim da kažem da stojim iza svake svoje izgovorene riječi, smatram da je to jedino ispravno i dalje. Zatekla me informacija da je kandidatkinja Anastasija Ićurup odustala od takmičenja, nije se žena osjetila dobro, ne želim da bude dio toga. Da li bih ja to uradila? Ne bih, bila bih bolja i najbolja da žiriju pijem krv. Ova situacija se na ovaj način završava", rekla je Marija na snimku koji je objavila.

Podsjetimo, žiri je izneo svoje mišljenje na račun Anastasijinog oblačenja.

"Ja ne znam šta to znači, gdje vi to nalazite, gdje kupujete te stvari, to je katastrofa na šta to liči. To je tako jeftino, izgledate jeftino da je to katastrofa. Ne može ovo ovako, djeco, ja neću dozvoliti da ne kažem ovo, vi utičete na djecu koja nas gledaju. Ovo što vi radite, pogotovo ti Đorđe što ih tjeraš da se ovako oblače. Ovo je neprimjereno, degutantno, odvratno i ja ću se isprovraćati sad", rekla je Ana Bekuta.

"Ovo je jedna jako neugodna tema o kojoj može da se polemiše. Sada je 2022. godina, kako izađe Lejdi Gaga na scenu. Kolege jako je bezobrazno i nezgodno za doživjeti i podnijetiu udarac kao izvođač da ti bilo ko kaže povraća mi se zbog tebe, šta znači to?! Imam problem sa tim kako se izražavate, možda je tonekoga povrijedilo. Meni su godine i godine prolazile da dođem do statusa da me baš briga za takve riječi i meni su to govorili. Ne može Ana tako! Ona nije Ana Bekuta i može tako da izgleda!", ljutito je objasnila Šerifovićeva, dok je Dragan Stojković Bosanac poručio da one "nemaju više šta da skinu".

"Pod broj jedan ovo nije školski program, a ti idi povraćaj i idi u dom penzionera i tamo napravi takmičenje. Ljudi nemojte da pričate gluposti", bijesan je bio roker Đorđe David koji je odbrusio Ani Bekuti.