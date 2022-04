LATEKS ČIZME I GOLA GUZA! Zbog njih su članovi žirija žestoko ZARATILI: "Nemaju više šta da SKINU! Neprijatno mi je!"

Duel Maje Đorđević i Aleksandre Ićurup u takmičenju "Zvezde Granda" izazvao je opšti haos, a njihovi kostimi izazvali su nikad žešću svađu među članovima žirija.

Izvor: YouTube/Zvezde Granda

Čini se da je pjevanje ovoga puta stavljeno po strani, a glavna tema rasprave bila je provokativan stajling obe takmičarke, koju je pokrenula Ana Bekuta.

"Moram da kažem da imam strahovitu primjedbu na vaše oblačenje, pogotovo na Maju. Ja ne znam šta to znači, gdje vi to nalazite, gdje kupujete te stvari, to je katastrofa na šta to liči. To je tako jeftino, izgledate jeftino da je to katastrofa. Ne može ovo ovako, djeco, ja neću dozvoliti da ne kažem ovo, vi utičete na djecu koja nas gledaju. Ovo što vi radite, pogotovo ti Đorđe što ih tjeraš da se ovako oblače. Ovo je neprimjerno, degutantno, odvratno i ja ću se isprovraćati sad", rekla je Ana Bekuta.

Odmah se branio Majin mentor Đorđe David koji nije mogao da vjeruje šta čuje, budući da važi za jednog od pjevača za koga scena nema granicu.

"Pod broj jedan ovo nije školski program, a ti idi povraćaj i idi u dom penzionera i tamo napravi takmičenje. Ljudi nemojte da pričate gluposti", bijesan je bio roker.

Snežana Đurišić je podržala mišljenje koleginice, te i ona osudila oskudan stajling koje su takmičarke odabrale.

"Nije u pitanju što ste gole već što ste vulgarne. Pa Lepa Brena je cio život nosila suknjice i da se gaćice vide, ali nikada nije bila vulgarna. Ovo je nedopustivo", dodala je Snežana.

"One su mlade djevojke, scena trpi sve. Današnja omladina se više svlači nego oblači i to nije ništa novo. Stvar je ukusa! Prelijepe su i prezgodne, ali što manje pokažate zanimjivije ste, a što se mene tiče možete šetati gole", posavjetovala ih je Ceca, a Sale je svojom doskočicom sve nasmijao, bar na trenutak budući da je rasporava ozbiljno potrajala.

"Meni spale naočare, pa šta sad?", našalio se Popović.

Iako su očekivali da Bosanac podrži Saleta i Svetlanu, to se, na iznenađenje mnogih iz žirija nije desilo.

Izvor: Instagram/zvezdegranda/screenshot

"Kada se iznese roba na tezgu, a kada nema ništa ispod tezge, onda je ta roba vrlo neinteresantna. Ja imam svoj princip, da ste uklopile program uz taj stajing, da ste izvele nešto vau, pa da vas gledam. Meni je neprijatno da ja vas sada gledam. One nemaju više šta da skinu!", konstatovao je Stojković.