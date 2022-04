TO JE BOLEŠTINA! TREBA DA IH HAPSE! Maja Nikolić šokirala komentarom o prostituciji: "Zna se ko se na estradi bavi time"

Pjevačica Maja Nikolić istakla je da se tačno zna ko se na estradi bavi "najstarijim zanatom".

Maja Nikolić prokomentarisala je skandal hapšenja zbog elitne prostitucije, te istakla da se tačno zna ko šta radi na estradi.

"Super je što su ih uhapsili! Ja nisam dio tog svijeta, ali mislim da sve što treba da se hapsi neka se hapsi! To je neki polusvijet, boleština treba da se kazni. Svi to znamo na estradi se otprilike zna ko se time bave, samo svi ćute. Devedeset posto današnje estrade, naravno ne mislim na zvijezde koje su tu godinama, nego današnje instant zvijezde se bave time, a koriste pjevanje kao paravan", rekla je Maja te dodala:

"To se tačno na estradi zna ko šta radi, one snime pjesmu i kriju se iza toga. Nemam mišljenje jer ne znam šta je ispravno, ja bih taj zanat skroz iskorijenila. Da smo mi normalna zemlja tog zanata uopšte ne bi ni bilo. Te starlete treba da organizuju svoju priču samo da se sklone sa estrade. Treba da se zna kada neko dođe u emisiju ko je starleta i prostitutka, a ne da se predstavljaju kao pjevačice ili voditeljke. Ma ni ne treba da se dovode u istu smisiju gdje su umjetnici i pjevači. Nemam ništa protiv njih ali ne treba da se miješaju babe i žabe. Čim ih država hapsi znači da to tako treba.

I dok je Maja jasno iznijela svoj stav, njen kolega Radiša Traković Đani zalaže se za legalizaciju prostirucije.

"Ja nemam ništa protiv, to podržavam, djevojke se bore za parče hljeba. Imaš ljudi kojima treba seks, a nemaju ženu, svako radi za sebe, ja to iskreno podržavam", rekao je Đani.

