Rijaliti učesnice Sanja Stanković i Nataša Šavija uhvaćene su navodno u velikoj akciji policije u Beogradu u kojoj je uhapšeno 29 osoba, a koje se sumnjiče da imaju veze s elitnom prostitucijom.

Izvor: Printscreen/Instagram

Kako "Republika" saznaje, starlete su s klijentima dolazile u kontakt najviše preko dvojice muškaraca, pa su se u beogradskim hotelima sa mušterijama nalazile na više lokacija.

Djevojke su navodno podvodili Duško Banjac i fitnes instruktor Nikola Anđelić, a pored Stankovićke i Šavije, na spisku su i Plejbojeva zečica Martina Rajić i druge djevojke. Protiv svih djevojaka koje su na spisku, kao i protiv organizatora, podnijete su prijave, za nekima se još traga, neke su uhapšene, a neke u bjekstvu, piše pomenut medij.

"U velikoj akciji policije oduzeti su im laptopovi, USB uređaji, gdje se čuvaju svi podaci, kao i cijene usluga koje pružaju djevojke koje rade za Duška i Nikolu. U kompjuteru su pronađene bilješke s terminima kada se djevojke sastaju s klijentima, žurke na kojima su ugovarale posao, katalozi i hoteli u kojima se odsijedalo. Oni preko Jelene Jojić Madam organizuju djevojke, prave grupnjake i orgije za političare, biznismene i sportiste, ali ponekad i za ljude koji nisu dio javnog svijeta, a spremni su da plate. Takođe se navodi da su se cijene kretale od 1.000 do 5.000 eura za veče. Šavija i Sanja uhvaćene su u prostituciji s biznismenom s kojim su se nalazile na nekoliko tajnih lokacija u centru Beograda, a Martina Rajić je zatečena na djelu. Pored Banjca, Anđelića i Jelene Jojić Madam, lisice su stavljene Martini, koja neće biti privedena u tužilaštvo na saslušanje jer je ona zbog prostitucije privedena u Prekršajni sud. Martina će biti saslušana kao svjedok", navodi izvor.

Makroi Duško i Nikola navodno duže vrijeme žive zajedno u ljubavnoj zajednici.

"Anđelić je poznati fitnes instruktor, dok se za Banjca zna u estradnim krugovima s obzirom na to da je jedno vrijeme radio kao menadžer. Njih dvojica žive u ljubavnoj zajednici već duže vrijeme, a inače su privatno prisni sa starletama koje se sada sumnjiče da se bave prostitucijom i koje su uhapšene, pa je na obostrani pristanak ugovaran posao. Dešavalo se da se poslovi ugovaraju i dok su svi zajedno po splavovima u izlasku, pa se djevojkama samo preko poziva, rijetko poruka, proslijedi adresa gdje i kada da se nađu s klijentima", priča izvor za gore pomenut medij.

Inače, Sanji Stanković gubi se svaki trag otkako je prije nekoliko dana došla na snimanje emisije "Magazin in", koja se emituje na Pinku, a telefon je od tada isključen.





Izvor: YouTube/ RTV Pink Official

Duško Banjac javnosti je poznat odranije, kao menadžer pjevačice Kaje Ostojić. On je 2016. osuđen na sedam mjeseci zatvora i novčanu kaznu od 100.000 dinara zbog posredovanja u prostituciji. Banjac je s dvojicom pomagača podvodio Ð. M. (17) iz Pančeva u stanu u Ulici Dimitrija Tucovića 51 na Zvezdari. Presudom Višeg suda u Beogradu prihvaćen je sporazum o priznanju krivice, koji je Banjac zaključio s Višim javnim tužilaštvom u Beogradu. Menadžeru je u kaznu uračunato sedam mjeseci, koliko je proveo u pritvoru od 24. novembra 2010, kada je uhapšen, do 29. juna 2011, kada je pušten da se brani sa slobode.



Po gradskim kuloarima se pričalo da su za Banjca radile i poznate pjevačice, manekeni i manekenke, od kojih smo neke gledali ranije u rijaliti-programima "Farma" i "Veliki Brat".



Prije dvije godine u jednom beogradskom hotelu je zbog prostitucije uhapšena učesnica rijaliti-programa Senada Nurkić poznatija kao Maca Diskrecija i to, navodno, dok je bila s klijentom. Prema pisanjima medija, ona je tada završila kod prekršajnog sudije, a izrečena joj je zatvorska kazna koja se mogla zamijeniti novčanom. Pošto je Maca odmah uplatila iznos da bi izbjegla zatvor, puštena je na slobodu.





Vidi opis ZBOG ELITNE PROSTITUCIJE PALE NATAŠA ŠAVIJA I SANJA STANKOVIĆ! Otkriven i CJENOVNIK! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 8 8 / 8





Tijana Maksimović poznatija kao Tijana Ajfon uhapšena je 2020. zbog sumnje za podvođenje i organizovanu prostituciju, kada je, navodno, pokušala da ilegalno pređe granicu preko rijeke Drine u čamcu s još tri djevojke koje je vodila na žurku.









Milica Živanović poznatija kao Mimi Oro krajem 2014. zajedno sa još nekoliko djevojaka uhapšena je u Beogradu. Tada je nekoliko dana provela u zatvoru jer je odbila da plati novčanu kaznu.









Božana Vujinović iz Banjaluke hapšena je zbog prostitucije zajedno s Mimi Oro 2014. Mediji su je i 2015. povezivali s aferom "harem". Ona je tada rekla da nema veze s prostitucijom i da je u Dubaiju boravila isključivo turistički i zbog foto-šutinga.









Mina Vrbaški je javno u "Zadruzi" priznala da se bavila prostitucijom, što je iznenadilo javnost, kao i njenu porodicu, koja o tome ništa nije znala, baš kao i Viktorija Viki Mitrović, koja je učesnica aktuelne sezone.