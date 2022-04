SANJA STANKOVIĆ SVE PRIZNALA! Istina o elitnoj prostituciji, hapšenju i BJEKSTVU IZ SRBIJE: Taman sam sredila život...

Kao bomba odjeknula je vijest da je voditeljka i bivša zadrugarka Sanja Stanković uhapšena u akciji hapšenja elitnih prostitutki.

Izvor: Instagram/mrs_s.happy/printscreen

Sanja je van sebe danima zbog glasina i naslova u medijima, a sada se uključila u ''Premijera - Vikend specijal'' i demantovala ovakve navode i istakla da je u vrijeme pomenute policijske akcije bila van zemlje, tačnije u Cirihu, na rođendanu svoje majke Branke, koja tamo živi.

"Nije prvi put da me povezuju sa tom pričom, to su priče rekla-kazala. U Zadruzi ljudi kad se svađaju iznose neistinu. Kad se desilo to hapšenje, ja nisam bila u Srbiji. Sa svojim dečkom sam došla da proslavim rođendan svoje majke u Švajcarskoj. Nije mi bilo dobro kad sam vidjela naslove da sam uhapšena. Čitam razne gluposti i nebuloze. Nije istina da me policija zvala, moja advokatica će se pozabaviti tim odakle je to krenulo", istakla je Sanja.

Izvor: Printscreen/Premijera

Kako je objasnila, ona nema dodirnih tačaka sa brojnim djevojkama koje se u tom kontekstu ovih dana pominju u medijima.

"Te devojke koje su pohapšene stvarno ne znam ko su! Glupo je da mašu mojom slikom i da pojedini voditelji komentarišu! Nemam šta da krijem, ne postoje nikakvi dokazi da sam ja dio toga. Meni više ništa nije jasno, moje ime se baš provlači! Moram da se pravdam zbog nečeg što nije istina! Mami je propao rođendan, meni je cijeli vikend propao. Taman sam sredila život kako treba, ali to očigledno smeta", zaključila je Sanja Stanković.