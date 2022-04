BRENA I BOBA ŠUTNULI KUMU DAJANU ZBOG PROSTITUCIJE?! Neće ni da čuju za MISICU!

Poslednja misica bivše Jugoslavije i pjevačica Slavica Tripunović poznatija kao Dajana, prije nekoliko dana uhapšena je u velikoj akciji policije usmjerenoj protiv elitne prostitucije.

Ona je navodno zbog najstarijeg zanata ostala je i bez poznatih kumova Brene i Bobe Živojinović. Naime, Lepa Brena i Boba su joj okrenuli leđa i stavili do znanja da je kod njih nepoželjna kada su glasine čime se ona zapravo bavi stigle do njih, a o tome govori i činjenica da nije bila pozvana ni na Aleksandrinu i Filipovu svadbu, prenose mediji.

"Malo je reći da je cijela estrada u šoku zbog informacije koja se ovih dana provlači po medijima, pa tako i porodica slavne pjevačice koja je zajedno sa svojim mužem proslavljenim teniserom Bobom Živojinovićem svojevremeno krstila Dajaninog sina Aleksu. U to vrijeme bili su veliki prijatelji, ali ipak, s godinama su se stvari promijenile i oni su šutnuli Dajanu iz života upravo zbog toga što su kružile priče o ovome što je sada isplivalo u javnost. Prestali su da joj se javljaju jer je do njih došla informacija da se kuma bavi elitnom prostitucijom i da je imala veze čak i s nekim njihovim bogatim prijateljima", otkriva za Kurir izvor blizak ovim estradnim kumama, koje više nemaju kontakt, pa nastavlja:

"Dajana i Brena su u vrijeme kada su ona i Boba krstili Aleksu bili baš bliski. Ona je bila na svim njihovim privatnim proslavama, rođendanima i slavama. Družile su se, bile bliske. Ipak je to kumstvo. Nije to mala stvar. Biramo kumove da nam budu tu za cio život. Tako je i Dajana birala njih. Nikada nije koristila to što su oni vlasnici "Granda" da se plasira i rangira na bolju poziciju na estradi. Cijenila ih je kao svoj rod.

Kao porodicu, sve dok je oni nisu precrtali. Izostavili su je i sa spiska gostiju za Filipovu i Aleksandrinu svadbu. Prija i Filip su se vjenčali 2018. i tada su na svadbu pozvali pola estrade. Crvenim tepihom ispred hotela prodefilovalo je mnogo poznatih, ali među njima nije bila kuma Dajana ni njen sin Aleksa, Brenino i Bobino kumče. Ona je bila van sebe jer su je mediji pitali da li ide na svadbu, a onda i zašto nije bila na svadbi. Plakala je i bilo joj je veoma krivo. Boba se i premišljao da je zove, ali je Brena bila isključiva. Oni su se nje odrekli kada su od zajedničkih prijatelja biznismena saznali čime se kuma Dajana bavi. Presjekli su sve kontakte. Sada se prave da je ne poznaju. Kao da joj nisu krstili Aleksu prije 18 godina. Njihovi sinovi i ne znaju da im je Dajana kuma", dodaje izvor Kurira.

Podsjećamo, Slavica Tripunović je poslednjih dana u centru pažnje jer je, navodno, bila u grupi u kojoj su pali i beogradska madam Jelena Jojić, menadžer Kaje Ostojić Dušan Banjac i unuk Ere Ojdanića Nikola Anđelić. Ona je, navodno, s Plejbojevom zečicom Martinom Rajić uhvaćena na djelu, ali je, kako mediji prenose, nakon saslušanja puštena na slobodu.