Sebastijan Korda je poslije pobjede u osmini finala Majamija rekao da jedva čeka da se sastane sa Novakom i Majamiju i provjeri da li je izvukao poruke iz poraza koji je doživio prije dvije godine.

Novak Đoković u četvrtfinalu Majamija za rivala ima mladog tenisera Sebastijana Kordu. Još uvijek nije poznato da li će se meč održati, s obzirom na to da je momak rođen u SAD već predao u dublu zbog povrede zgloba. Međutim i pored svega toga, Korda bi jako želio na teren protiv idola.

Sebastijan je trenutno 25. igrač svijeta, a dosad je imao priliku da se jednom sastane sa Novakom Đokovićem. To je bilo u finalu na turniru u Adelejdu, kada je olimpijski šampion iz Pariza slavio 2:1 (6:7, 7:6, 6:4). "Dvije godine čekam da igram sa njim. Još od onog meča kad nisam iskoristio meč loptu. Volio bih da saznam gdje je moja igra sada, da li sam izvukao neke pouke iz tog duela", ispričao je Korda.

Od tada do sada Korda je stigao do 25. pozicije na svijetu, upisao je nekoliko velikih uspjeha, ali je imao i veliki problem sa povredama. Međutim i pored toga uspio je da savlada Gaela Monfisa koji, bez obzira na to što ima 37 godina, igra sjajno. "Nisam vjerovao da u njegovim godinama može da leti po terenu", rekao je Amerikanac poslije plasmana u četvrtfinale.

Zanimljivost koja povezuje Đokovića i mladog tenisera je ta, da je on jedan u nizu igrača koji su izabrali ovaj sport baš zbog Srbina. Jednom prilikom otkrio je i to da se za tenis odlučio poslije meča US opena 2009. kad je gledao meč Đokovića i Radeka Štepaneka. Sada ima priliku da odmjeri snage sa legendarnim teniserom, njihov meč je najavljen za noć između srijede u četvrtak od 1.30 poslije ponoći.