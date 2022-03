MUŠKARCI KOJI IMAJU LJUBAVNICE SU P**KE! Žestoka prozivka Ace Lukasa - "To rade samo KLOŠARI"

Folker Aca Lukas otkrio i da li je nekada varao supruge

Izvor: Kurir televizija

Pevač Aca Lukas je u emisiji "Sceniranje" na Kurir televiziji otkrio da nikada nije prevario partnerku, ali i šta misli o muškarcima koji "kod kuće imaju ženu, a po gradu vodaju ljubavnicu".

"Nemam ja ljubavnice, ja sam čovek koji nema ljubavnice. Kad sam bio u braku, nisam imao ljubavnicu. Ljubavnica znači ljubav. Ja mislim da su to muškarci koji su pi*ke. Ja imam nekoliko takvih i rekao sam im to, imaju ženu 30 godina, troje dece a stanove kupuju ljubavnicama. Onda ljubavnica zna za ženu, a žena za ljubavnicu. Problem je tu u njemu, on ne zna gde će. Znaš kako se završava to", rekao je Lukas i dodao da kada voli, voli samo tu jednu ženu.

"Ja kad volim ja volim samo jednu ženu i samo sa njom. Mogu da je prevarim fizički kada ljubav dođe ispod neke razine, ali kada voliš ženu ne varaš je. Da imam ženu kući, a da za ljubav vodam ljubavnicu po gradu, e to je klošar i to nije muškarac. Sad sam slobodan i mogu da radim šta hoću. Nikako ne mogu da pojmim da kući imam životnu saputnicu, a napolju ljubavnicu", rekao je pevač.