PROKOCKAO SAM CELO NASELJE U BEOGRADU: Folker konačno otkrio koliko je para IZGUBIO u kazinu - Preko 70 MILIONA EVRA!

Folker šokirao sumom!

Izvor: Kurir/Nenad Kostić

Folker Aca Lukas svojevremeno je priznao da je u kockarnicama ostavio milone evra. Sada je otkrio da je suma velika, ali da je "sve sam zaradio i sve sam izgubio".

"Postoji sajt koji je pravio studije o tome koliko su VIP ličnosti na Balkanu potrošile na kocki, pa sam tu obuhvaćen i ja. Piše tamo da postoji neki Aca Lukas iz Srbije, velika zvezda, bio je ranjavan. Piše da sam 70 miliona dolara potrošio na kocki. Moram priznati da su skoro, pa pogodili, malo više sam ja spi*kao", rekao je Lukas i nastavio:

"Ne kajem se. U životu se nikada ne kajem. Kajao bih se kada bih pravio neke krucijalne greške. Kada bih se ubio, to jest da sam se ubio, to bi značilo da se kajem, ali evo me tu sam, živ sam",rekako je Lukas i objasnio je jednom računao koliko je izgubio na kocki i da je to bila suma da je mogao da kupi jedno beogradsko naselje:

"Neki mi kažu prokockao si stan u Beogradu. Čoveče, mislim se u sebi, druže moj, kamo sreće da sam prokockao samo stan. Ja sam prokockao jedno beogradsko celo naselje. Jedno debelo naselje, ono najskuplje. Ali dobro, šta ćeš, to sam ja. Sam sam ih i zaradio, sam sam ih i prokockao. Nisam dužan 70 miliona, to je moj novac, zaradio sam i više od toga. Obezbedio sam decu. Svi imaju sve što im treba. Ja sam život kreirao za sebe, moja deca imaju sve što treba da imaju".