Aca Lukas iskreno o DROGI u njegovim pjesmama - "Cijela Srbija ŠMRČE KOKAIN, samo ja narkoman!"

Aca Lukas nikad iskrenije o svojim pjesmama.

Izvor: Kurir TV printscreen

Aca Lukas gostovao je u emisiji "Sceniranje" koja se emituje na Kurir televiziji, gdje je komentarisao sve aktuelnosti iz svog života i karijere.

Pjevač je, između ostalog, govorio o svojim najvećim hitovima, potom i detaljno analizirao stihove pojedinih, a posebno zapažanje imao je kada je riječ o pjesmi "Dijabolik".

"Belo, oko mene sve je belo", stihovi su po kojima je ova numera prepoznatljiva, a Lukas kaže da je narod pogrešno protumačio taj tekst, pa zatim i otvoreno progovorio o kokainu.

"Ljudi to pogrešno tumače. Tu pjesmu su protumačili da ima veze da drogom, kokainom. Cijela Srbija šmrče kokain, samo je Aca Lukas narkoman. Kada neko hoće da me uvrijedi kaže da sam narkomančina i da ne perem kosu. To je malo smiješno jer para bar za šampon imaju. To pričaju ljudi koji te nikada u životu nisu vidjeli, to pišu ovi što komentarišu vijesti", rekao je pjevač.

Lukas je potom i opisao kako on vidi svoje hejtere.

"To su nedorečene budale. Znaš kako ja vidim taj profil ljudi, to je užasan hejt, to je neki muškarac onako 45 godina, zadrigao, nosi prljavu majicu sa flekama od ručka, nosi one lubeničarke papuče, živi sa kevom koja ima 90 godina. To su neuspješni ljudi, nemaju djevojku, nemaju seksa, uglavnom masturbiraju, e to su ti komentatori. Da li mi je prljava kosa ili nije, neka pitaju njihove supruge da li one tako misle", objasnio je on.

Pogledajte 03:40 CELA SRBIJA ŠMRČE KOKAIN, SAMO JE ACA LUKAS NARKOMAN! Pevač otvoreno o DROGI i hejterima: Ti što me komentarišu nemaju S*KS Izvor: Kurir televizija Izvor: Kurir televizija