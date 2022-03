TO NIJE PESMA! Goca Tržan žestoko o Aci Lukasu - Nije čovek koji treba da predstavlja Srbiju, neka čestita Konstrakti!

Goca Tržan je bez dlake na jeziku prokomentarisala Acino učešće na takmičenju za odlazak na Eurosong.

Izvor: PRINTSCREEN / INSTAGRAM GOCATRZAN

Goca Tržan je nedavno otkrila da je prezadovoljna pobednicom ovogodišnje "Pesme za Evroviziju 22", Konstraktom i njenim hitom "In corpore sano" kojim će u maju predstavljati Srbiju na Eurosongu u Torinu.

Iako je u poslednjem trenutku zbog zdravstvenih razloga odustala od ovog takmičenja, Goca Tržan ne krije oduševljenje Konstraktom, ali iskreno kaže i da joj se pesma "Oskar" Ace Lukasa nije dopala.

"Iskreno, meni se nije svidela Lukasova pesma. Ne mislim da je to pesma... Jednostavno nije po mom ukusu... On je, fakat, balkanska zvezda koja ima mnogo publike i puni arene, klubove. To je nesporno. Ali da li je on čovek koji treba da ide da predstavlja Srbiju, nisam sigurna u to", otvoreno je rekla Goca.

"Lukas je majstor da podigne prašinu. On je vrlo smišljeno sve ovo radio i to je potpuno u redu. Nije mi tu ništa čudno, jer Lukas voli da iritira i da bode prst u oko, to je njegov način", dodala je i poručila da bi bilo očekivano da Lukas čestita Konstrakti na ubedljivoj pobedi.

"Žena je pobedila, pruži ruku, čestitaj i idi dalje. Kako da ti kažem... Možeš sada da teraš mak na konac dokle hoćeš, ali čovek mora da bude podjednako dobar i kada dobija i kada gubi", direktna je Goca Tržan, kao i uvek.

