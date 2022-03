AKO TI TREBA POZAJMIĆU TI 100 €! Viki besna na Milija, a Saša Popović pecnuo Cecu - žestok sukob među članovima žirija!

Nova epizoda takmičenja "Zvezde Granda" donela je i nove čarke među članovima žirija.

Nov sukob nastao je među članovima žirija zbog jedne kandidatknije, ovoga puta između Viki Miljković i Aleksandra Milića Milija.

Prvo je Saša Popović "pecnuo" Cecu Ražnatović pitanjem: "Čitam sad nešto, Ceco koliko si ti hitova imala pre Milija, pošto vidim da ove pesme on nije radio".

"Milion!", odgovoria je Ceca istog momenta, a onda se umešala i Viki Miljković koja je napala Aleksandra Milića Milija da minira njenog kandidata.

"Prošle godine kada je Dabićka birala između Milija i mene, odabrala je mene i on to neće moći nikada da joj oprosti, nikad joj ne daje glas! To se zove osvetoljubivost. Mili ti si takav", bila je ljuta Viki, dok joj je Mili ponudio opkladu.

"Kod nje je veći problem bila druga pesma, svaki put joj je 'frknuo' glas. Imala je greške u obe pesme pa nije bilo za šest glasova. A što se tiče toga što Viki kaže da ja nikada nisam glasao za Aleksandru, evo ako jesam Viki mi dođe sto evra, je l' može?", predložio je Mili.

"Ma Mili daću ti ja svakako sto evra, ako ti treba, da ti pozajmim, častiću te. Besna sam na Milija, ljuta i povređena, ali sad je sve gotovo", odgovorila mu je odmah Viki, dok je takmičarka potvrdila da je samo jednom dobila njegov glas.

