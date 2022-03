ISPALA IZ ZVEZDA GRANDA, PA SE BESNO OGLASILA - NIJE BILO FER! Takmičenje završila u baražu i žestoko komentarisala sve!

Nataša Vodeničar nije zadvoljna kako je sve ispalo.

Izvor: YouTube/Zvezde Granda

Pevačica i sada već bivša učesnica Zvezda Granda, Nataša Vodeničar čija je mentorka bila Ana Bekuta, ispala je u novom krugu takmičenja koji je počeo sinoć, a nakon toga se oglasila na Instagramu i uputila javno produkciji ne baš lepe reči.

Nataša je napisala da joj je ovo ko zna koji put da je ispala u baražu i istakla da smatra da neke stvari, iz njene perspektive, nisu bile fer.

"Ishod Zvezda Granda. Eto, po ko zna koji put ispala u baražu, ali potpuno dostojanstveno, na čvrstim nogama, i ne znam šta bih rekla. Iskreno mislim da neke stvari zaista nisu fer, ali nije na meni da sudim, bilo čemu i bilo kome... Svako ima neki svoj put u životu, moj je takav kakav je, izuzetno pretežak i često nepravedan na mnogim poljima, ali iz svakog iskustva učim mnogo i zaista postajem snažnija i mudrija da svaku životnu situaciju pretvorim uvek u pozitivan pogled na sve...", napisala je Nataša.

"Snimiću uskoro video osvrt za svoj Jutjub kanal na sve do sada što sam prošla i prokomentarisaću ovaj moj nastup i komentare koje su mi uputili...", dodala je, pa se i javno zahvalila Grand produkciji.

"Hvala svima na svemu i hvala mojoj mentorki. Hvala Grandu na ukazanoj ponovnoj prilici. Hvala i dragom Bogu na svim mojim životnim iskustvima, koja me obogaćuju kao dušu u ovoj materijalnoj fizičkoj ravni… Znam da Bog radi samo ono što je za mene najbolje i znam da je sve što mi se dešava za moje najveće dobro, postoji mnogo dublja poruka kroz svako iskustvo kroz koje sam prošla, pa i kroz ovo... I neka za sve, kao i do sada, bude Božja volja kako ću i kuda ću dalje na mojoj životnoj stazi. Jedno je sigurno da Bog najviše želi ljubav i mir među svima na planeti i zato neka ostane poruka u to ime, moje omiljene pesme od kada sam postala svesna svog postojanja", poručila je na kraju.