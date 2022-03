ĐORĐE DAVID ZBOG SEKS SKANDALA IMAO PROBLEMA S ŽENOM: Roker otkrio kako je Ana reagovala - Ljutila se!

Nakon što je u medijima odjeknula vest da je član žirija Zvezda Granda Đorđe David navodno slao poruke neprimerenog sadržaja nekadašnjoj učesnici ovog formata, roker se oglasio.

Đorđe David progovorio je o skandalu koji ga je zadesio i tome kako je njegova supruga Ana sve to podnela.

"Ana je moja prva sedmica na lotou i ona je neko ko zna u šta se ubacila i uhvatila. Neću mnogo da pričam o ovome što me je zadesilo, to će dobiti epilog na sudu, ali i ona je videla ono što sam video ja. Čuvam ih koliko god mogu, ali mislim da mene žena čuva od svega što ovaj posao donosi i to svojim razumevanjem i savetima na pravi način", rekao je Đorđe, pa otkrio da se Ana ljutila zbog svega:

"Ljutila se zato što je rekla da sam ispao ozbiljno zelen, ali je rekla da tu priču moram da izguram pre svega zbog svoje ćerke, pa onda sebe. Pa nje, benda, svega što zastupam".

Đorđe se osvrnuo i na to da je pre Ane bio sa mnogo žena, ali da nikada ne bi otkrio njihova imena.

"Ja sam stara garda, veliki džentlmen. Žene sa kojima sam bio su bile ozbiljne lepotice, a pre svega pametne. Nikad nisam rekao imena žena sa kojima sam bio dok se Ana nije pojavila, niti ću to raditi. Mene su žene vaspitavale", poručio je roker, koji inače živi sam u jednom stanu, dok njegova supruga i ćerka žive u drugom.

Roker je ispričao i da je Ana imala velike probleme sa majkom na početku njihove veze.

"Ona je imala veći problem, sa majkom pogotovo. Veza u kojoj je bila pre nego što je počela sa mnom je bila sa čovekom za koga je njena majka smatrala da je ozbiljan. Ali vreme je zapravo sudija" rekao je on, pa dodao da se sve promenilo sad:

"Ja o njenoj majci sada vodim više računa nego Ana i njen brat".

