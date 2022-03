ĐORĐE DAVID O PORUKAMA KOJE JE DOBILA NJEGOVA ĆERKA: Potrudio sam se da nađem njegovu adresu - takve treba OBESITI

Muzičar otkrio detalje neprijatne situacije koju je doživeo

Muzičar Đorđe David otkrio je kako je svojevremeno reagovao kada je njegova ćerka Staša dobila uznemirujuće poruke.

On je, odgovarajući na pitanje kakvi komentari mogu da ga uznemire rekao:

"Kreten ne može da me pomeri nikada, kao ni čovek koji se na mrežama krije iza slike psa, cveća, nekog poznatog imena, ali imao sam dve varijante kada je ćerka u pitanju, koja nije maloletnica, nego dete", rekao je pevač i član žirija Zvezda Granda i dodao:

"Potrudio sam se da nađem adresu osobe koja je to slala, ali ne internet adresu, već pravu adresu, otišao sam i rešio to na svoj način. Kako? Pa, lepo. Mislim da mu to više neće pasti na pamet. Neko ko to uradi detetu treba ga obesiti, nema šta drugo", rekao je roker Blicu.

David nije želeo da priča o sadržaju poruka, niti da ulazi u dalje detalje.

Đorđe David se nedavno našao u centru skandala, kada ga je navodna takmičarka Zvezda Granda optužila da joj je slao eksplicitne poruke, što je on demantovao.