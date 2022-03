ODMAH SAM ČESTITAO KONSTRAKTI! Keba priznao da ga je umjetnica iznenadila potezom nakon njegovih riječi

Keba prokomentarisao Konstraktinu pobjedu.

Izvor: ATA Images/TV Pink/screenshot

Umjetnica Ana Đurić Konstrakta definitivno je već danima jedna od glavnih tema u javnosti i medijima, a oduševljenje njenim nastupom i pobjedničkom pjesmom ne krije ni Dragan Kojić Keba.

Konstrakti je pružio podršku i čestitao joj na uspjehu, a prije svega je bio pozitivno iznenađen njenom reakcijom.

"Mislim da je Konstrakta napravila pravu pozitivnu pometnju, pri kraju glasanja znali su mnogi. Igor je isto rekao 'Konstrakta pobjeđuje', to je nešto novo i pozitivno. Odmah sam joj čestitao i iznenadilo me je što mi je odmah odgovorila i podijelila to", rekao je Keba u emisiji "Premijera - Vikend Specijal".

Otkrio je i jednu novost za svoje fanove, a to je da je snimio pjesmu na grčkom jeziku.

Podsjetimo, Konstrakta će predstavljati Srbiju na 66. Eurosongu koji se u maju održava u Torinu, tačnije od 10. do 14. maja.

