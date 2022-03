POGRIJEŠILA JOJ IME NEKOLIKO PUTA, A EVO KAKO JE KONSTRAKTA REAGOVALA: Umjetnica otkrila šta misli o Nadi!

Komposta, Konstrakta, Komprosta... Tako ju je sve nazivala Nada Topčagić.

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Umetnica Ana Đurić Konstrakta ne prestaje da biva predmet interesovanja i javnosti i medija, a čak joj i ne smeta što mnogi zbijaju šale s njenom pjesmom "In corpore sano" kojom će predstavljati Srbiju na Evroviziji u Torinu.

Konstrakta je posebno oduševljena Nadom Topčagić, koja je nedavno nenamjerno pogriješila njeno umjetničko ime, pa ju je nazvala čak i "Komprosta", što je umjetnicu toliko oduševilo da ju je posle emisije zapratila na Instagramu, a Nada joj je odmah uzvratila.

Konstrakta je čak u jednoj emisiji priznala da su joj sve šale s njenim imenom bile simpatične, a posebno je izdvojila "Komprostu", čime je dokazala još jednom da je s razlogom miljenica publike, zbog spontanosti i jednostavnosti.

"Zvijezda je rođena preko noći. Ja sam pomno pratila i gledam i kažem: 'Ovo je zvijezda, ovo je kraj, to je to'. Samo sam vrisnula. To je nešto što je drugačije. Drago mi je da je ona pobijedila, nešto novo u muzici, novi pravac, bila je skromno obučena, nikakvi avioni, kamioni, nema golotinje. Drago mi je da nije prošla golotinja. Komprosta... Jao, Ana. Konstrakta. Toliko je jedinstvena i posebna, mislim da će da pobijedi. Evropa je nju već prihvatila, na svjetskim je listama, bila je četvrta, to niko dosad nije doživio. Meni ona djeluje kao da je sa druge planete, njene oči morate da gledate, takva dubina je u tim očima, ti nju moraš da gledaš, ona bez šminke plijeni, kao da je Sveta Petka, čak i liči", rekla je Nada nedavno u "Novom jutru".

Izvor: Instagram/konstrakta

Pogledajte i jedan od snimaka koji je kružio mrežama: