RAZVOD SE DESIO U NAJGORE VREME: Krstinja priznala da pati i otkrila da li je umešana TREĆA OSOBA - "Ne bežim od istine"

Krstinja Todorović i njen suprug okončali su brak posle četiri godine.

Zvezda Granda Krstinja Todorović razvela se posle četiri godine braka, i to nakon odve operacije kojima se podvrgla kako bi smršala i postala "nova žena".

Iako je postigla željeni izgled nakon operacije smanjenja želuca, a potom i uklanjanja viša kože, Krstinja priznaje da prolazi kroz jedan od najtežih perioda u životu, upravo zbog odluke da okonča brak.

"Kažu da je razvod ravan maloj smrti, gubitku voljene osobe i to je nešto što čovek ne može tek tako, ravnodušno da prođe. To je velika patnja, bol. Ali život je nepredvidiv, to se dešava, a mi smo tu da podnesemo najbolje što možemo", rekla je pevačica.

"Ovo je najgore vreme u koje je mogao da mi se desi razvod. Ali trebalo je da se desi, nije moglo da funkcioniše, bilo bi mučenje za obe strane", priznala je i dodala da je sa suprugom ostala u dobrim odnosima.

"Nemam problem da iskreno pričam o svemu, neću bežati od toga da kažem bilo šta. Nikada neću reći da je moj suprug loša osoba, ili da je bila treća osoba u pitanju. Jednostavno nije išlo, nije nam se dalo i to je jedini razlog. Nismo se ogrešili jedno o drugo i to je jedina istina", otkrila je Krstinja Todorović u emisiji Grand magazin.

Pre dve godine je imala 160 kilograma, a pogledajte kako izgleda sa skoro 90 kilograma manje: