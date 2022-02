OD KARLEUŠE SAM DOBILA NAJVEĆI ŠAMAR! Smršala 88 kilograma, operisala se, sad je nova žena - "U sebi sam najviše PATILA"

Krstinja Todorović otkrila kako se danas osjeća i pokazala kako izgleda.

Kada se Krstinja Todorović pojavila na sceni Zvezda Granda prije dvije godine, život joj je krenuo u novom smjeru. Prvi put je na Grandovu scenu stala sa 160 kilograma, a do sada je smršala čak 88. Zahvaljujući operaciji skidanja viška kože koju joj je finansirao Saša Popović, danas izgleda kao druga žena.

Sve je počelo kada su joj Marija Šerifović i Jelena Karleuša skrenule pažnju na izgled, a danas je i sama svjesna da to sebi nije smjela da dozvoli.

Marija je počela, a Jelena Karleuša ju je vratila u realnost, na čemu im je Krstinja danas veoma zahvalna - od njih je dobila šamar koji ju je, kako kaže, osvijestio.

"Inače sam osoba koja voli kad joj se nešto ružno kaže da pokaže da to nije tako, a u sebi sam, ustvari, najviše patila. Nikad nisam tražila da budem manekenka, to ne mogu ni da budem, dobra riba...ne. Ali sam uvek htjela da izgledam pristojno. Taj šamar realnosti prije dve godine me je baš, baš trgao i tada sam krenula u proces realizacije", ispričala je Krstinja i priznala da je od Jelene ipak dobila najveći šamar.

"Marija je krenula s komentarima, a Jelena je sve to začinila onako kako samo ona to zna i puno hvala, i njoj i Mariji i svima koji su me probudili iz tog nekog sna koji nije bio kako treba", poručila je pjevačica u emisiji Grand magazin kod Siniše Medića.

