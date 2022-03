Pjevačica "Zvezda Granda" Kristinja Todorović posle četiri godine braka razvela se od svog supruga.

"Istina je, razveli smo se na civilizovan i lijep način, bez grubih i teških riječi. Svi će sad da pomisle da je to zbog ovih operacija i zahvata i da sam ga ostavila zbog novih udvarača kojih je sve više, ali to nije istina. U braku je i ranije bilo problema, samo je sada došlo do vrhunca i odlučili smo da se raziđemo", rekla je Krstinja za Kurir.