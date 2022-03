NA ULICI SU VIKALI DA SAM KRMAČA: Krstinja smršala 90 KILA - "Kad sam imala 160 pitali su da li znam da sam NAKAZA"

Pevačica nakon gubitka 90 kilograma otkrila kakve je sve komentare čula i pročitala o sebi

Izvor: Youtube/Screenshot/Zvezde Granda/Instagram/krstinja_official

Krstinja Todorović javni život je započela na sceni Zvezda Granda pre dve godine, a za taj period je drastično promenila fizički izgled. Prvi put je na Grandovu scenu stala sa 160 kilograma, a do sada je smršala čak 90.

Prvo se podvrgla operaciji smanjenja želuca, a potom i operaciji skidanja viška kože koju joj je finansirao Saša Popović, a za koju je dao 6.000 evra.

"Morala sam na operaciju jer nisam drugačije mogla da se rešim suvišnih kilograma. Majka mi je preminula kada sam imala 9 godina, pa sam utehu pronalazila u hrani", rekla je Krstinja i dodala da je "porodica videla da se bolje oseća dok jede, pa su joj donosili još".

"Kada su shvatili da preterujem u tome, već je bilo kasno".

Pevačica je otkrila da je zbog viška kilograma bila na stubu srama.

"Na ulici u Podgorici su mi dobacivali 'krmačo', 'prasice'... Uzvraćala sam im osmehom, ali kada bih došla kući, plakala bh. Postala sam psihički labilna, jer sam na Internetu o sebi čitala sve i svašta: 'na šta ličiš nakazo', 'je l' te nije sramota da tako izgledaš'... Bolelo me je to što više komentarišu moj izgled nego pevanje, ali to me je i navelo da nešto promenim".

Pogledajte kako Krstinja danas izgleda: