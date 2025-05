Glavni cilj - potpuno zauzimanje Luganske i Donjecke oblasti

Iz ukrajinske vojske procjenjuju da Rusija planira da koncentriše svoje glavne napore na zauzimanje cijele teritorije Luganske i Donjecke oblasti u okviru njihovih administrativnih granica, i na formiranje takozvane tampon-zone dubine 15–20 kilometara, prije svega u Sumskoj i Harkovskoj oblasti.

Rusija je već postavila prioritete za ljetnju – jesenju kampanju u sukobu u Ukrajini, i nema planove da smanji vojne operacije, potvrdilo je danas nekoliko izvora iz Odbrambenih snaga Ukrajine.

RBK Ukrajina je objavio, pozivajući se na izvore iz ukrajinske vojske, da je ruski predsjednik Vladimir Putin odlučio da nastavi ofanzivu tokom ove godine, prenijela je danas ukrajinska agencija Unijan (Unian).

Kako prenose ukrajinski mediji, Rusija planira da ove godine regrutuje približno 343.000 ljudi za ugovornu službu, a procjenjuje se da će to regrutovanje Rusiji omogućiti da održi sadašnji intenzitet vojnih operacija u Ukrajini, bar do kraja godine.

Jedan od sagovornika iz ukrajinske vojske je precizirao da, u slučaju uspjeha u ovim oblastima, Rusija planira ofanzivne akcije sa ciljem zauzimanja novih teritorija u Zaporoškoj i Hersonskoj oblasti.

Izvori iz ukrajinske vojske su ocijenili da Rusija tokom ljetnje i jesenje kampanje neće moći značajnije da ojača svoje pozicije na bojnom polju, i da je nerealno da do kraja ovog ljeta ili čak do kraja godine dođe do administrativnih granica Donjecke, Zaporoške i Hersonske oblasti, ili da jednu od njih potpuno zauzme.

