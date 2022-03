ZAŠTO SE MALA, NEUSPJEŠNA GLUMICA BAVI MNOME: Đorđe David isprozivao Balaševićevu ćerku - "To je zločin sa njene strane"

Đorđe David ponovo se dotakao porodice Balašević.

Od kako je Đorđe David otkrio da je u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda" zabranjeno da se izvode pjesme nekih izvođača, digla se bura. On je pomenuo i porodicu pokojnoj Đorđa Balaševića, a njegova ćerka Jelena vrlo brzo se oglasila.

"Za sve detalje je najbolje se obratiti fondaciji Đorđa Balaševića koja zna detalje oko izvođenja pjesama, tako da se ja lično takvim stvarima ne bih bavila. Toliko ima vedrijih tema u našoj porodici, da bih se ja da bavila jednim Đorđem Davidom i njegovom izjavom!, rekla je Jelena, a pjevač joj nije ostao dužan.

Đorđe se nadovezao na Jelenine izjave, ali i neprijatnim tonom je nazvao propalom glumicom.

"Sve vrijeme mi koristimo pjesme koje momci i djevojke pjevaju i to se uredno prijavljuje Sokoju, koji obračunava i isplaćuje autorima pjesme određen novac. Ja pokušavam da shvatim šta je tu problem i zašto porodica Balašević ne daje dozvolu. Rekao sam svoje mišljenje bez namjere da ikog vrijeđam, ne znam zašto se ta mala neuspješna glumica uopšte javila na taj način. Nije poenta da se ona bavi mnome nego likom i djelom njenog oca, ogromnog preogromnog Đorđa Balaševića. Baviš se uskraćivenjem numera tvog velikog oca u najvećem muzičkom takmičenju. Smatram da svako ko zabrani emitovanje neke svoje pjesme je čovjek koji puca u muziku. Zločin je sa njene strane prema muzici da publika nema šansu da čuje pjesme Balaševića i to ne samo one koje on izvodi, već i one kojih je autor. On je pisao za dosta izvođača, Zdravka Čolića, Kikija Lesandrića i još gomilu ljudi. To je baš razočaravajuće kada su ta djeca u pitanju. Mene kolege zovu i mole da uvrstim njihove numere kada se ukaže prilika, svima to ide u prilog, zato mi nije jasno o čemu se ovdje radi. Muzika je nešto što ne smije da se zaudava i da ima granice, ona ne trpi amove. Pored Đorđa tu je i Cane iz Partibrejkersa koji je zabranio da se njegove pjesme izvode, neću da ulazim u razloge i parafraziram", rekao je Đorđe za Svet.

Ovako je Đorđe David komentarisao Beoviziju:

