JA SAM U VANBRAČNOJ ZAJEDNICI, ANI OVO NE TREBA: Đorđe David o seks skandalu - "Dopisivali smo se PROŠLE GODINE"

Muzičar se oglasio povodom skandala koji potresa Zvezde Granda

Izvor: Instagram/zvezdegranda

Nakon što je u medijima odjeknula vest da je član žirija Zvezda Granda Đorđe David slao poruke neprimerenog sadržaja nekadašnjoj učesnici ovog formata, roker se oglasio.

"Užasna ružna situacija, šta da kažem! Ne znam zbog čega i zašto je ova priča ikome potrebna, ja se sa osobom jesam dopisivao, osoba me je kontaktirala, znači ona mene, a ne ja nju. Ispostavilo se da smo ušli u raspravu kada je počela da me vređa zbog mog kandidata, na kojeg ja nisam dao i onda kada sam se našao sa njim krenuli smo u varijantu da je zezamo preko mog telefona, ali to je bio jun mesec prošle godine, zašto je ona sad u martu odreagovala na ovaj način uopšte ne znam", rekao je Đorđe i time objasnio na koji način je nekadašnji učesnik "Zvezda Granda" Žarko Madžić umešan u ovu priču.

Roker je otkrio i kakvi su mu planovi kada je reč o novonastaloj situaciji i daljem toku dešavanja budući da je to osim na njega, imalo veliki uticaj i na njegove najbliže.

"Napisali su da je ona takmičarka Zvezda Granda, a ono što su Popović i produkcija uradili je ozbiljan demant, da se ona nikada i nigde nije prijavila, ni na online audiciju, niti na bilo koju drugu, što samim tim celu priču dovodi u sumnju. Ako se prijavila pod drugim imenom i do toga ćemo doći jer je ovo sad stvar u okviru koje ja imam ozbiljan privatan problem. Ja živim u vanbračnoj zajednici i to je nešto što ne treba ni Ani, ni meni. Iz tog razloga ću ići do kraja, iako znam da će to potrajati", istakao je roker za Grand Online.