MORALE SMO DA SPAVAMO NA PODU! Konstraktina prijateljica sve otkrila pred Evroviziju - "To je bio HAOS!"

Konstrakta, ovogodišnja predstavnica Srbije na Evroviziji u Torinu, godinama je bila deo benda Zemlja gruva.

Izvor: RTS Screenshot

Deo benda Zemlja gruva bila je i pevačica Ana Radonjić, poznatija kao Zoe Kida, koja se prisetila jednog događaja iz prošlosti, kada su ona i njena koleginica i prijateljica Konstrakta provele noć na podu.

"Mnogo je bilo dogodovština u vreme kada smo bile zajedno u grupi Zemlja gruva. Neću nikad zaboraviti kad smo osvanuli u Solnoku u Mađarskoj po povratku iz Austrije. Sve se desilo zato što nam se vagon prestrojio na drugi kolosek. To je bio haos! Jedva smo se sporazumeli s Mađarima i kupili kartu do Budimpešte, pa smo morale da spavamo kod Minjinog druga na podu. Takođe, nikad neću zaboraviti uzbuđenja pred Beoviziju 2008. i trudnu Konstraktu. To je čitav jedan život, tako slobodno mogu da kažem", rekla je Zoe Kida, potom opisala kako su ona i Konstrakta po karakteru vrlo različite, pa u skladu s tim i prave muziku.

"Konstra i ja smo po karakteru i te kako različite, što se odražava i na našu muziku. Te različitosti su činile muzičko bogatstvo i eklektiku u Zemlji gruva i posebnost koja se, nažalost, tek posle 20 godina prepoznaje. Konstra je (kako joj ona tepa), za razliku od mene, staložena, odmerena, uvek izbroji do pet, pa izgovori ono što želi. Promišlja, muzici pristupa racionalno. Ja se vodim emocijama, mogu da budem nagla, detinjastija sam. Fenomenalno mi je da se za 20 godina, koliko smo međusobno sarađivale, nas dve nikada nismo posvađale. Uvek smo bile jedna drugoj podrška, upućene jedna na drugu, a istovremeno smo bile nezavisne jedinice, svaka s različitom prirodom. Provele smo celu mladost zajedno i uticale mnogo jedna na drugu", ispričala je Ana i dodala da će zavuk ostati prijateljice.

Kako kaže, Konstrakta je posvećena majka, a i komšije je obožavaju.

"Konstrakta je predivna, posvećena mama, kojoj je porodica na prvom mestu. Znam da je obožavaju komšije i da u svojoj zgradi ima komunu i strava ekipu, inače je i predsednik kućnog saveta. Konstra je vredna, skromna i strpljivo radi na zadacima. Uvek je imala specifičnu vizuru, ukus, osećaj za stvari i vizionar je kada su u pitanju trendovi. Smešno mi je, a negde me i nervira što tek posle 20 godina široka publika upoznaje njen lik i delo. Gde ste, ljudi, bili do sada?!", poručila je Zoe Kida.

Kako je na kraju rekla, očekivala je da će pobedu na "Pesmi za Evroviziju '22" odneti Sara Jo, jer je imala najveću pažnju javnosti.

"Iskreno, nisam verovala da iko može da pobedi, osim Sare Jo! Nekako, sve vreme sam doživljavala izbor za Pesmu Evrovizije kao sjajan način da široj publici predstavimo svoj rad, ali nije mi palo na pamet da ovaj scenario može da se desi! Konstraktina pobeda je dokaz da su ljudi počeli da cene originalnost i različitost. Tek nakon polufinala, kad sam videla scenski nastup, pomislila sam: 'Ovo bi, ladno, moglo da pobedi!' Univerzum je umešao prste i ovo je Konstrinih pet minuta! Bravo Konstrice, iskidala si! Sad verujem da Konstra može da se vrati kao pobednik i s Evrosonga!", zaključila je Zoe Kida.

