"UMETNICA JE POKAZALA DA NIJE ZDRAVA"! Lukas se oglasio nakon slike koju je Konstrakta objavila: "Pokušava da se OPERE"

Prašina oko pesme Ane Đurić poznatije kao Konstrakta kojom će nas predstavljati na ovogodišnjoj Evroviziji u Torinu, se ne smiruje, a njeno pranje ruku izazvalo je brojne reakcije kako kod nas tako i u svetu.

Izvor: MONDO/Nenad Kostić/RTS 1/Screenshot

Konstraktin nastup komentarisali su i poznati strani jutjuberi, a pevač Aca Lukas danima ne može da se pomiri sa tim što nije on odneo pobedu, te Konstaktu kao i čelnike RTS-a proziva na svakom koraku. On je započeo ozbiljan rat, a ono što je Konstrakta nedavno objavila na društvenim mrežama izazvalo je ogromne reakcije.

Ana je na svoj Instagram podelila delo Aleksandra Denića inspirisano njenom pesmom. Ono nju, inače, prikazuje kao Pilata (zbog već dobro poznatog pranja ruku kojim je on, simbolično, skidao svaku odgovornost sa sebe). Folker Aca Lukas, sa druge strane, prikazan je poput Isusa, što je tek izmamilo brojne reakcije najpre evrovizijske publike.

Ovim povodom se sada oglasio Lukas, te prokomentarisao Konstraktu i delo ko je je objavila.

"Umetnica je pokazala da očigledno nije zdrava! Objavljivanjem slike na kojoj sam ja Isus, a ona Pilat, priznala je da je učestvovala u mojoj egzekuciji na Pesmi za Evroviziju, verovatno preko svoje najbolje drugarice iz žirija Une Senić. Očigledno joj nije prijatno, ne može da spava i na ovaj način pokušava sebe da 'opere', jer zna da umetnica nije čista", uzvratio je Lukas.

Izvor: Instagram/screenshot/konstrakta

Konstrakta se nije oglašavala, ali jeste autor slike koju je ona podelila, Aleksandar Denić. On kaže da nije nameravao da ikog uvredi, kao ni da izazove polemiku Konstrakte i Lukasa:

"Godinama obrađujem pop-art, odnosno estradne teme. Još dok sam gledao Konstraktin nastup, setio sam se Pilata koji je prao ruke. Naravno, on ne mora nužno biti zao, jer je po nekim tumačenjima ispunjavao Božju volju, pošto je Isus morao da strada. Slika pokazuje i da je hladna umetnost pobedila folk, koji ima dušu... Neki moje delo tumače tako da je Konstrakta počistila Lukasa, pa pere ruke i govori mu: 'Aj' ćao', a neki da je Aca žrtva! Svako može da razume kako god želi, to je i čar slike. Želim da naglasim da se ne slažem s ljudima koji Konstraktu smatraju kulturom, a Lukasa nekulturom. Sve je to naša kultura", rekao je umetnik Aleksandar Denić.

Evo kako je Aca govorio o takmičenju Pesma za Evroviziju:

Pogledajte 01:21 Aca Lukas o Beoviziji za Kurir Izvor: Kurir Izvor: Kurir

A evo kako je izgledao pobednički nastup: