SVE PRLJAVO NJEGOVO JE OPRALA I OKAČILA DA SE SUŠI! Pevačica najstrašnije izvređala Lukasa - "Nije se okupao 40 godina"

Konstraktu je nahvalila, a Acu Lukasa žestoko iskritikovala.

Izvor: Kurir TV

Pevačica i rijaliti učesnica Vesna Vukelić Vendi prokomentarisala je temu koja je već danima zastupljena u medijima i u javnosti - Konstraktin nastup i pobedničku pesmu "In corpore sano", ali se dotakla još jednog finaliste "Pesme za Evroviziju 22", Ace Lukasa.

Vendi je na samom početku razgovora prilikom gostovanja na Kurir televiziji rekla je da oduševljena i umetnicom Konstraktom i njenim fantastičnim nastupom koji je pažljivo i temeljno odgledala.

"Retrogradno sam sve osmotrila i mislim da je blaga reč da sam fascinirana. Ona je zaista zaokružena celina. To je jedna poruka sa neba, ta higijena je jedna duhovna i duševna. Poruka je - pogledajte sve ono što je prljavo, recimo Acu Lukasa kome ne treba maska da bi tu RTS uštedeo, on već prirodno ima masku. E, ona kao da je sve to prljavo oprala i da ga je okačila tamo negde da se suši", istakala je Vendi u emisiji Puls Srbije.

Dodala je da tako jednostavan performans mora da izvede samo neko ko je prosvećen.

"Vidi se kakvim je životom živela. Dok je davala intervjue, vidi se da je jedan veoma ozbiljan igrač", iznela je svoje mišljenje u emisiji, pa se vratila na Acu Lukasa koji je osvojio peto mesto, a kojem je uputila žestoke kritike.

Izvor: Kurir TV

"On je neko ko sebe uzdiže, sva prljavština i sav otpad kojim se on služio tokom godina ostao je na njemu, i umesto da se opere u onom lavoru...da se on sam opere i da podvije rep i da se sam ne pojavljuje tamo gde mu nije mesto. Njegovi postupci govore koliko čovek ima zamračenu svest i koliko ne zna ni gde mu je vreme i mesto", poručila je i nije se zaustavila.

"On je pun jeftinih poštapalica, pa kad ne zna šta da odgovori, on se osloni na njih. On sada kao jedan prepoznatljiv golub-prevrtač, od čega nema ništa gore, sve što izbaci, on brzo poliže. Tako se negativno izjasnio i za Saru Jo, pa je to brzo pokupio."

Vidi opis SVE PRLJAVO NJEGOVO JE OPRALA I OKAČILA DA SE SUŠI! Pevačica najstrašnije izvređala Lukasa - "Nije se okupao 40 godina" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: RTS Screenshot Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: RTS Screenshot Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: RTS Screenshot Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: RTS Screenshot Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: RTS Screenshot Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: RTS Screenshot Br. slika: 6 6 / 6 AD

"Aca Lukas, kao jedan takav golub-prevrtač, treba da se pojavi sledeće godine na izboru pesme za Evroviziju i da otpeva pesmu svog kolege Saše Matića 'Neke ptice nikad ne polete'. On takve stvari radi, jer je duhovno i duševno prljav. Čovek vredi onoliko koliko može nekome da kaže istinu u lice, a on to ne zna. On ne zna šta je istina. On mora da ide na jedno duhovno čišćenje, on je jedan zapečen čovek i izgleda kao da se nije okupao 40 godina duhovno. Nakupio se sveg mogućeg smrada i otpada. Njemu se oči više ne vide, on čovek ne zna šta priča", izjavila je Vesna Vukelić Vendi.

Poslušajte Acinu pesmu "Oskar" kojom se takmičio za odlazak na Eurosong: