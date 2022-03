4. GODINA KAKO NISAM LIZNUO ALKOHOL! Zvezdu Granda iz pakla poroka izvukla ČLANICA ŽIRIJA - "Posle svirke se drogiraju"

Stefan Petrović Kosmajac, nekadašnji takmičar programa "Zvezde Granda", otkrio je kako se izborio sa alkoholom.

Stefan Petrović Kosmajac, kojeg svi pamte kao učesnika muzičkog takmičenja "Zvezde Granda", ali i po veridbi 18 godina starije koleginice, otvoreno je govorio o svojim porocima.

Stefan je istakao da je zahvaljujući svojoj mentorki, pevačici Viki Miljković, pobedio zavisnost od alkohola, kao i da je ovo četvrta godina otkako nije uzeo ni kap.

Viki je jednom prilikom pozvala njegove roditelje da se konsultuje a zatim su ga zajedničkim snagama, vratili na pravi put. Stefan i danas bez dlake na jeziku otvoreno priča o problemima koje je pravio i stvarima sa kojima se susretao.

"Jako mlad sam počeo da radim posao kojim se i sad bavim, a znamo svi da u tom poslu ima mnogo alkohola. I sad, kolege piju, a ja hoću da budem kao oni, da se ne izdvajam, pa pijem i ja. Zahvaljućuji Viki i Tašketu, tokom takmičenja sam prestao da pijem. Evo već četvrta godina kako nisam liznuo alkohol", otkrio je Stefan za Kurir.

Na pitanje da li je alkohol počeo da mu stvara probleme, pevač je odgovorio:

"Ja odem da radim, i ajmo po malo da pijemo, ali jednostavno čovek ne može da pije a da peva, da bude brz i da ispoštuje svakog gosta. Ja ako sam pijan a naručite mi jednu pesmu, pa neko drugi drugu, ja ovu prvu zaboravim, pa dođe do konflikta. Zato je bolje da prestanem", rekao je on za Kurir i dodao:

"Po kafanama i na estradi to svi rade, naročito omladina, ali ja evo, otkako ne pijem i ne izlazim, počeo sam da idem po manastirima, naročito u Tresije, idem sa roditeljima na liturgije. Sklonio sam se od kafane, idem samo kada moram da radim, da zaradim pare. Posle svirki više ne ostajem nigde, jer kad ostaješ na svirkama posle se obavezno pije i drogira", objasnio je on.

Stefan ističe da mu je droga bila nuđena još kada je bio maloletan.

"To ide u krug, susreo sam se sa tim sa 16 godina. Došlo je i do mene, rekao sam ''ne''. Pitali su me ''što ne'', a ja sam samo rekao da ne radim to. Ja kad bih to uradio mene bi otac ubio", priznao je pevač.