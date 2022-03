IZ ŠKOLSKE KUPE SAM OTIŠLA POD ŠATOR! Pevačica kojoj su nudili slavu u zamenu za ODNOSE priznala: "Gurali su me u vatru"

Nekadašnja učesnica takmičenja "Zvezde Granda" Biljana Biba Sulimanović, koja je jednom prilikom priznala da su joj razni ljudi nudili slavu u zamenu za odnose, progovorila je o svojim počecima.

Izvor: Instagram/Screenshot/bibasulimanovic_official

Biljana Biba Sulimanović priznaje da je karijeru započela pod šatorom, pevajući na svadbama.

"Nadam se da će se moja karijera bazirati na etno muzici i koncertima. Ja volim svoj posao, ali više sam neko ko voli da radi koncerte, više sebe nekako vidim u tome. Ja sam neko ko je iz školske klupe ušao pod šator i pevao", rekla je Biljana i dodala:

"Sa deset pesama sam otišla na svadbu gde sam pevala sa vrhunskim pevačima, gde su me 'gurali u vatru', ali ja nisam bila dovoljno spremna jer nisam znala posao".

Biljana se osvrnula i na period pandemije korona virusa, koji je na nju i njene kolege i te kako imao uticaja.

"U suštini, radila sam u inostranstvu kada je počela korona. Imala sam posla još nekih mesec ili dva. Posle toga je sve stalo, gde sam bila na gubitku baš mnogo. Ali, sve je to tako moralo da bude. Znam da nisam jedina koja je i stala u celoj toj priči", istakla je pevačica.

Biljana je ranije u jednom intervjuu priznala da su joj menadžeri i razni ljudi nudili da dele zajedničku sobu i da joj je sve bilo jasno.

"Kada sam rekla da nisam neko ko će da bude sa nekim preko kreveta, tako sam i mislila. Meni je jako žao što sam uopšte došla u situaciju da mi tako nešto nude za napredak u karijeri. Bilo je to na indirektan način, nisu imali toliko smelosti da kažu u lice. Očigledno su mislili da sam toliko glupa, desila se situacija da su menadžeri i razni ljudi želeli da dele sa mnom zajedničku sobu, tu mi je sve bilo jasno gde će to da odvede. Devojke koje su postale zvezde preko noći, moraju preko kreveta da se dokapaju i da rade svašta. Intimni filmovi, silikoni, to je sve ono što ih opisuje. Žalosno je što moraju sa starijim da spavaju za novac, ima svega tu. Čak su mi starije koleginice davale savete zašto ne stavim silikone i da moram da se promenim, jer ne treba da izgledam kao tetka", istakla je tada pevačica.