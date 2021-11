PIO JE 20 PIVA DNEVNO I KRIŠOM ISPIJAO VINO U KUPATILU: Trezan je već 5 godina, a otkrio je i kada je PRELOMIO! (FOTO)

Čovek koji je trezan već pet godina otkrio sve o borbi sa alkoholizmom!

Keni Dan (39) danas živi potpuno drugačiji život od nekadašnjeg. Ranije se zaključavao u kupatilo kako bi popio malo vina koje je tamo krio, a tokom dana je pio i po 20 piva! Dakle, bio je alkoholičar koji je "samo čekao kada će da umre", a onda je uzeo život u svoje ruke i sve promenio!

Već pet godina je trezan, a na osnovu fotografija koje objavljuje na Instagramu gde dokumentuje svoju borbu protiv alkoholizma, vidi se i da izgleda kao drugi čovek. Danas je nasmejan, srećan i mišićav, a nekada je bio sve suprotno tome.

Ovaj čovek koji živi u Vašingtonu sada je u svetu fitnesa, a fotografije "pre" i "posle" deli kako bio ohrabrio i druge i sebe u suočavanju sa svojim "demonima".

"Odlučio sam da moje fotografije i napredak sada više nisu deo mog oporavka, već potreba da podelim poruku nade zavisnicima širom sveta. Nemam odgovore na sva pitanja, ali mogu da povezujem ljude sa drugima poput mene. Da ste mi pre pet godina rekli da će moj život imati ovoliko smisla i da ću biti ovoliko srećan, ne bih vam verovao", ispričao je Keni.

"Najveća razlika između starog i novog Kenija je stav. Svaki dan se budim uzbuđen zbog onoga što sledi. Čak i u naizgled običnim stvarima mogu da nađem zadovoljstvo, to je pravi dar", dodaje.

On je inače počeo da pije dok je studirao, a u to vreme imao više od 150 kilograma i smatrao je da je to razlog zašto je razvio visoku toleranciju na alkohol. Svakodnevno je počeo da konzumira alkohol 2009. godine, a njegova supruga Džuli molila ga je da preuzme kontrolu i počne da se leči.

U tom trenutku on je već pio po 20 piva dnevno i zaključavao se u kupatilu gde bi krišom pio vino. Nakon što je jedne noći u novembru 2016. koju je proveo pijan odlučio da stavi tačku na ovakav način života, zatražio je pomoć od prijatelja koji je takođe na rehabilitaciji od alkohola.

"Nastavljao sam da pijem bez namere da se opijem. Obično sam nameravao da popijem jedno ili dva pića, ali se završavalo sa 20. Imao sam snažnu želju da se napijem i nisam imao kontrolu nad tim. Sećam se jedne noći, kada sam popio 19 piva za tri sata, osećao sam se kao da neko drugi upravlja mojim postupcima. Tada sam shvatio da mi treba pomoć", priseća se Keni.

Da ga volja da ostavi alkohol ne bi napustila već sutradan, te noći je sebe snimio kako u kameru govori da je bolestan i da ga to sprečava da bude dobar muž i otac, pa se zakleo da će zauvek prestati da pije.

"Sada sam otac i muž kakav sam oduvek želeo da budem. Moja porodica me se više ne plaši, kao što je to ranije bio slučaj. Bio sam nepredvidiv i imao sam gadnu narav kad popijem, vikao bih i padao u nesvest. Sa tim mi je bilo najteže da se nosim, jer nisam imao nikakvu kontrolu nad svojim ponašanjem, ali sam i dalje bio odgovoran za svoje postupke. Nisam nikada imao problema sa policijom, ali je bilo situacija da se budim iz nesvesti, a žena pored mene plače. Budio bih se u kupatilu ili na podu u kući, čak i na stepenicama, bez ideje šta se dogodilo. Bilo je užasno", govori Keni.

Od tada mu se život znatno promenio i tvrdi da je sada ponosan na ono što je postao, jer da još uvek pije, smatra da ne bi mogao čak ni da izdržava porodicu.