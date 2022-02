"Strašno sam se uplašila, ne bih to nikome poželjela."

Izvor: MN Pess

Kada je u Interkontinentalu 2000. godine ubijen Željko Ražnatović ranjen je i Momir Gavrić - čovjek koji je i pucao u Arkana. Naime, njega je ranio Željkov tjelohranitelj Zvonko Mateović. Mnogi zaboravljaju, a mnogi i ne znaju, da je te večeri ranjena i jedna žena. Ali krenimo redom.

"Arkan je sjedio sa Draganom Garićem i Milenkom Mandićem. Sjedjeli su i popunjavali tikete za sportsku kladionicu. U Interkontinentalu su bili Ceca i Arkanov tjelohranitelj Zvonko Mateović. U jednom trenutku Arkan kaže Ceci – ajde bre bježi tamo, idi sa Zvonkom kod Lidije u butik, sjedite tamo da mi popunjavamo tikete. Otišli su i bili su na nekih 20 metara od Arkana. Gavrić je sjedio i pio kafu. Arkan se u jednom trenutku okrenuo i pogledao ga. On je bio naslonjen leđa na leđa sa Arkanom", ispričao je jednom prilikom Žarko Popović nekadašnji načelnik Odjeljenja za krvne delikte Srbije.

Prema njegovim riječima Gavrić je bio neupadljiv lik.

"U jednom trenutku Gavrić vadi pištolj. Metak je već bio u cijevi, samo je zategao oroz. I svima po metak u glavu i onda ovjere. Posle toga mirno, bez trčanja kreće ka onim rotirajućim vratima. Mateović istračava i ima Gavrića na nišanu. Krenuo je da opali ali mu se pištolj zaglavio. Onda mu je Ceca iz njene torbice bacila pištolj ‘valter ppk’ 7.65 milimetara. On je sa te daljine Gavrića pogodio tačno ispod pancira. Pritom mu je malo oštetio i neke nerve oko kičmenog stuba tako da su se ovom noge oduzele i on je pao", ispričao je Popović.

U pucnjavi koja se to veče dogodila u beogradskom hotelu, kao što smo i rekli ranjena je još jedna osoba. Riječ je o medicinskoj sestri Kliničkog centra Srbije Ljiljani Albijanić. Ona je te subote, 15. januara 2000. ranjena u hotelu "Interkontinental", i odmah iste večeri prebačena je na Hirurgiju Urgentnog centra. Naime nju je metak pogodio u donji dio leđa, kod karlice. Srećom, posle manje hirurške intervencije, Ljiljana se uspješno oporavila. Ljilljana je inače te večeri bila na porodičnoj proslavi u Interkontinental. Ona se slučajno zatekla u foajeu hotela u trenutku pucnjave.

"Ne mogu mnogo da vam kažem. Ničega se ne sjećam, strašno sam se uplašila, ne bih to nikome poželjela. Odjeknuo je pucanj, zaboljelo me, i zatim se sjećam slike kako me dovoze u Urgentni centar, a kolege mi govore da sam lakše povrijeđena i da ne brinem. Oporavljam se brže nego što sam očekivala", rekla je ona tada za Večernje novosti.

Prema njenim riječima, ništa u hotelu nije nagovještavalo šta će se dogoditi. Ona, kako je rekla, ništa sumnjivo nije vidjela.