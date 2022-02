"Ljekari su više od jednog časa pokušavali da reanimacijom spasu Arkana."

Izvor: Instagram/cecaraznatovic/MN Press

Kako su rekli tada članovi osoblja "Interkontinentala" čitav sat prije nego što će doći do pucnjave "osjećala se neka napetost". Ono što je bilo u neku ruku čudnu je što je broj gostiju, ili barem onih za koje se na prvi pogled moglo zaključiti da su posjetioci hotela, neobično veliki.

Izvor "Novosti" je rekao tada da je Svetlana Ražnatović, nekoliko minuta prije napada pozvana iz sale u kojoj su ona, Željko i njena sestra Lidija sjedjeli sa gostima da dođe u butik u kome su je navodno, čekale mušterije. Inače, Cecin butik se nalazio u foajeu blizu hotelske baze.

"Ustali su, najprije Ceca, a potom i Željko, i krenuli ka foajeu. Željko je bio okružen nekolicinom poznanika. Imao je namjeru da ih isprati, ali i da vidi mušterije. Ceca je prva otvorila vrata butika, čime je vjerovatno izbjegla sigurnu smrt. Iza nje, za nekoliko koraka, zaostajali su Željko i prijatelji. Napadači su tada otvorili vatru", ispričao je jedan od svjedoka događaja.

Prema njegovim riječima, Željkov prijatelj uspio je da uzvrati, ispraznivši cio šanžer od 15 metaka. U jednom trenutku mu je ponestalo municije pa mu je Ceca dobacila pištolj. Tada se pretpostavljalo da je tom prilikom ranjen i jedan od napadača. Poznato je bilo, a to je potvrdilo i nekoliko izvora lista, da Arkan nije nosio nikakav pištolj niti pancir. Navodno je, desetak dana ranije, svom dobrom prijatelju rekao da se ne plaši smrti.

"Smrt ne mogu da izbjegnem pa mi ni pancir ni pištolj neće pomoći", navodno je rekao Arkan.

Prema tadašnjim informacijama saznalo se da je lakše ranjena i Cecina sestra Lidija. Ona je za nekoliko koraka bila iza Arkana i dvojice njegovih prijatelja na koje su se obrušili atentatori.

Ono na šta bi trebalo podsjetiti da teško povređenom Arkanu u foajeu hotela niko nije smio da priđe. Njega su do jednog od džipova prenijele supruga i svastika i odvezle ga u Urgentni centar. Ljekari su više od jednog časa pokušavali su da reanimacijom spasu Arkana koji je sa tri metka pogođen direktno u lijevo oko i usta, a okrznuto mu je bilo i desno oko. Uprkos njihovim nastojanjima, Ražnatović je izdahnuo nešto prije 19 časova. Tada je u Urgentni centar stigla i njegova majka Slavka. Njoj su dozvolili da vidi sina.

Trebalo bi istaći da postoji i druga verzija događaja koja se u određenim pojedinostima razlikuje od ove. Nju je iznio Žarko Popović nekadašnji načelnik Odjeljenja za krvne delikte Srbije.

"Momir Gavrić je imao cz 99, ušao je u hotel, seo je u onaj separe leđa na leđa sa Ražnatovićem. Za tako nešto treba ipak imati petlju. Ceca i Arkanov tjelohranitelj Zvonko Mateović isto su tu bili. Arkan je sjedio sa Garićem i Milenkom Mandićem. Sjedjeli su i popunjavali tikete za sportsku kladionicu. U jednom trenutku Arkan kaže Ceci – ajde bre bježi tamo, idi sa Zvonkom kod Lidije u butik, sjedite tamo da mi popunjavamo tikete. Otišli su i bili su na nekih 20 metara od Arkana. Gavrić je sjedio i pio kafu. Arkan se u jednom trenutku okrenuo i pogledao ga. On je bio naslonjen leđa na leđa sa Arkanom. I ništa. Gavrćić je inače bio neupadljiv lik. U jednom trenutku Gavrić vadi pištolj. Metak je već bio u cijevi, samo je zategao oroz. I svima po metak u glavu i onda ovjere. Posle toga mirno, bez trčanja kreće ka onim rotirajućim vratima. Mateović istračava i ima Gavrića na nišanu. Krenuo je da opali ali mu se pištolj zaglavio. Onda mu je Ceca iz njene torbice bacila pištolj ‘valter ppk’ 7.65 milimetara. On je sa te daljine Gavrića pogodio tačno ispod pancira. Pritom mu je malo oštetio i neke nerve oko kičmenog stuba tako da su se ovom noge oduzele i on je pao", priča Popović.

Tada utrčavaju Gagi Nikolić i Zoran Nikolić Pegla.

"Oni su iznijeli Gavrića, ubacili ga u kola koja je vozio naš kolega Pitulić iz interventne. Ja te ljude zovem prodane duše koji rade za kriminalce. Pitulić je bio aktivan policajac i Gavrić je bio aktivan policajac. Kolima odlaze do Loznice pa pravac kod privatnog doktora. Doktor kada je vidio stepen povreda rekao je da za ovo mora bolničko liječenje. Oni ne znaju gdje će, šta će. I na kraju ga odvezu u bolnicu u Loznici. Nas Loznica već obavještava a ja u međuvremenu dobijam kompletne podatke vezano za ubistvo. Sve se to sastavilo i kreće akcija. U međuvremenu u Loznicu stiže džip sa službenim rotacijama. U njemu sjede dr Piščević sa VMA i jedan beogradski kriminalac kome neću da spominjem ime. I živ je a i nije korektno. A na kraju krajeva na sudu to nije ni potencirano. Mislim da su oni tu hteli da završe Gavrića ali on je već bio u bolnici, policija je već stigla tamo", rekao je Popović.